«Чтобы лишний замок не был на храме»

На 82-м году жизни скончался протоиерей Олег Тэор, почётный настоятель воинского храма Александра Невского в Пскове. Он восстанавливал храмы, поддерживал военнослужащих в горячих точках, собирал книги и изучал историю Псковской земли. Для многих псковичей отец Олег был человеком, к которому можно было прийти с горем, сомнениями и просьбой о помощи.

Решение служить

Олег Тэор родился 1 ноября 1944 года. Его мать во время войны эвакуировали из Пскова на Волгу. Позднее семья вернулась на Псковскую землю. В интервью «Псковской правде» священник рассказывал, что родители были верующими, а сам он ещё школьником прислуживал в деревенском Никольском храме.

Поначалу о священстве он не думал: считал, что для этого ему недостаёт музыкального слуха. Решение пришло, когда он увидел, как закрываются церкви.

«И чтоб лишний замок не был бы на храме, я решил посвятить себя служению в Церкви и быть священником», — объяснял отец Олег в интервью «Псковской правде» в 2011 году.

В 1970 году, на Вознесение, его рукоположили в диаконы. Десять дней он служил в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре, а на Троицу был рукоположен в священники в псковском Троицком соборе. Вокруг престола его водил отец Иоанн Крестьянкин.

Среди первых мест служения было село Белая в Дновском районе. Местный пятипрестольный храм Рождества Богородицы собирались закрыть. По воспоминаниям отца Олега, церковь удалось сохранить действующей, а для обогрева холодного здания устроили восемь печей.