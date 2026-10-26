«Чтобы лишний замок не был на храме»

На 82-м году жизни скончался протоиерей Олег Тэор, почётный настоятель воинского храма Александра Невского в Пскове. Он восстанавливал храмы, поддерживал военнослужащих в горячих точках, собирал книги и изучал историю Псковской земли. Для многих псковичей отец Олег был человеком, к которому можно было прийти с горем, сомнениями и просьбой о помощи.
Олег Тэор родился 1 ноября 1944 года. Его мать во время войны эвакуировали из Пскова на Волгу. Позднее семья вернулась на Псковскую землю. В интервью «Псковской правде» священник рассказывал, что родители были верующими, а сам он ещё школьником прислуживал в деревенском Никольском храме.
Поначалу о священстве он не думал: считал, что для этого ему недостаёт музыкального слуха. Решение пришло, когда он увидел, как закрываются церкви.
«И чтоб лишний замок не был бы на храме, я решил посвятить себя служению в Церкви и быть священником», — объяснял отец Олег в интервью «Псковской правде» в 2011 году.
В 1970 году, на Вознесение, его рукоположили в диаконы. Десять дней он служил в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре, а на Троицу был рукоположен в священники в псковском Троицком соборе. Вокруг престола его водил отец Иоанн Крестьянкин.
Среди первых мест служения было село Белая в Дновском районе. Местный пятипрестольный храм Рождества Богородицы собирались закрыть. По воспоминаниям отца Олега, церковь удалось сохранить действующей, а для обогрева холодного здания устроили восемь печей.
Храм, за который пришлось стоять
С именем Олега Тэора неразрывно связано возрождение воинского храма Александра Невского. Построенный для 96-го Омского полка, в советское время он использовался как клуб, затем в нём размещались Дом офицеров и склад. Возвращения здания верующим добивались в начале 1990-х годов.
Пока попасть внутрь было невозможно, отец Олег и прихожане молились на улице. Он вспоминал: общину зарегистрировали в 1991 году, а богослужения в самом храме начались в 1992-м.
Фото Андрея Кокшарова
«Я видел, что такой храм Пскову очень нужен», — говорил священник. Он объяснял, что просторное здание позволяло проводить службы при большом стечении людей. Восстановление храма во многом стало возможным благодаря его усилиям.
Воинский храм стал местом духовной поддержки солдат и офицеров. Отец Олег благословлял новобранцев, провожал военнослужащих в командировки, встречал вернувшихся и отпевал погибших. Он бывал в Чечне, Югославии и Сирии, помогая военным не только словом и молитвой.
Журналисту «Псковской правды» он рассказывал, как для солдат собирали бумагу, конверты, ручки, мыло, зубную пасту и сладости. На вопрос, зачем он летает в Чечню, отвечал просто: «А чтобы их поддержать и служить. Солдаты рады, они нуждаются в этом. Нуждаются в моем посещении, что мы ради них приезжаем».
Особое место в жизни прихода занимала память о погибших десантниках. В храме установили памятные доски с именами воинов 6-й роты. Отец Олег рассказывал, что в память обо всех погибших военнослужащих здесь горит неугасимая лампада.
Он стал помощником командира 76-й дивизии ВДВ по работе с верующими военнослужащими. В июле 2025 года губернатор Михаил Ведерников вручил ему орден Дружбы, отметив многолетнее служение и помощь военным в горячих точках.
Забота отца Олега распространялась не только на храмовые стены. Он собирал книги, церковные документы и свидетельства прошлого. В 2011 году «Псковская правда» писала о библиотеке в 30 тысяч томов. К его 80-летию, в ноябре 2024 года, СМИ писали уже более чем о 40 тысячах книг на духовные и исторические темы.
По его инициативе проводились Александро-Невские духовно-исторические чтения, выходили материалы по истории церкви и краеведению. Он участвовал и в восстановлении других святынь — в том числе храмов в Выбутах и церкви Климента в Пскове.
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Один их авторов «Псковской правды» вспоминала, что отец Олег прекрасно знал псковские святыни и мог объяснить любому, где они находятся и как до них добраться. Его часто видели в автобусах и на городских улицах — неизменно в рясе. «Городской пейзаж без отца Олега был непредставим», — писала она.
В беседах с журналистами отец Олег редко говорил о собственных заслугах. О восстановлении храмов, помощи солдатам и повседневных трудах он рассказывал как о естественной части своего служения. На вопрос о том, как удаётся столько успевать, отвечал, что в сутках 24 часа, а силы для труда и отдыха даёт Господь.
Главную задачу своего дела он сформулировал в интервью газете, посвящённом столетию воинского храма:
«Задача любого православного храма, независимо от того, в честь какого святого он воздвигнут, всегда одна: объединять людей, пробуждать в их душах любовь к Господу нашему, к ближним своим, нести людям свет и мир».