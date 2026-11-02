16 единиц оружия изъяли росгвардейцы за неделю в Псковской области

С 26 октября по 1 ноября сотрудники Росгвардии провели более 35 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты выявили 11 административных правонарушений, десять из них в области оборота оружия, одно в области частной охранной деятельности. Росгвардейцы изъяли 16 единиц оружия и около 20 боеприпасов.

Владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, напомнили в ведомстве о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства, за 30 дней до окончания действия разрешения.