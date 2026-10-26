Не ждать, пока пройдёт

Хорошее самочувствие не всегда означает, что сосуды здоровы, а молодой возраст не защищает от инсульта. Почему возникает сосудистая катастрофа, какие симптомы должны насторожить и какие ошибки мешают вовремя получить помощь — «Псковской правде» рассказала специалист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Псковской области Елена Малыгина.
— Что происходит с мозгом при инсульте?
— Инсульт — это острое нарушение мозгового кровообращения, которое приводит к повреждению или гибели нервных клеток. Он бывает двух основных типов.
При ишемическом инсульте сосуд закупоривается, например тромбом, и участок мозга перестаёт получать достаточно крови, а вместе с ней — кислорода и питательных веществ. При геморрагическом происходит разрыв сосуда: кровь изливается в ткань мозга или под его оболочки.
В обоих случаях возникает угроза жизни и здоровью человека. Последствия могут быть очень серьёзными: паралич, нарушения речи, памяти и других функций. Поэтому инсульт требует немедленной медицинской помощи.
— Может ли человек чувствовать себя хорошо, но при этом иметь высокий риск инсульта?
— Да. Многие заболевания, которые повышают этот риск, долгое время развиваются незаметно. Человек может не испытывать выраженного недомогания и не подозревать о проблемах.
Прежде всего необходимо контролировать артериальное давление, уровень сахара и холестерина в крови. Внимания требуют сахарный диабет, атеросклероз, заболевания сердца, в том числе нарушения ритма — например, мерцательная аритмия. Значение имеют и нарушения свёртывания крови.
Ориентироваться только на самочувствие нельзя. Важно проходить профилактические обследования и выполнять назначения врача, если хроническое заболевание уже выявлено.
— Инсульт принято считать болезнью пожилых. Молодым людям тоже нужно быть настороже?
— Безусловно. С возрастом вероятность инсульта увеличивается, но он может произойти и у молодого человека.
Причины бывают связаны не только с повышенным давлением, курением или ожирением, но и с заболеваниями сердца, аномалиями сосудов, нарушениями свёртывания крови. Поэтому выявлять и корректировать факторы риска необходимо задолго до пожилого возраста.
— По каким первым признакам можно заподозрить инсульт?
— Для этого существует простая памятка — «УДАР».
«У» — улыбка. Попросите человека улыбнуться. Насторожить должна внезапно появившаяся асимметрия: один уголок рта опущен, улыбка стала неровной.
«Д» — движение. Попросите одновременно поднять обе руки. При инсульте одна рука может оказаться слабее: человек не сможет поднять её наравне с другой или удержать в таком положении.
«А» — артикуляция. Предложите произнести простую фразу. Речь может стать невнятной, непривычной, человеку бывает трудно подобрать слова или понять обращённую к нему речь.
«Р» — решение. Если появилось хотя бы одно из этих нарушений, нужно немедленно вызвать скорую помощь. Не следует ждать, пока возникнут все признаки.
Фото Андрея Степанова
— Какие ещё симптомы нельзя игнорировать?
— Внезапную слабость или онемение руки, ноги, половины лица, особенно с одной стороны тела. Также должны насторожить резкое ухудшение зрения, потеря равновесия, нарушение координации, необычная сильная головная боль без очевидной причины.
Ключевое слово — «внезапно». Если человек только что чувствовал себя как обычно, и вдруг перестал уверенно двигаться, говорить или понимать окружающих, это повод для экстренного обращения за медицинской помощью.
— То есть для вызова скорой достаточно одного тревожного признака?
— Да. Не нужно самостоятельно устанавливать диагноз или пытаться убедиться, что это «точно инсульт». Такую оценку должны проводить медицинские работники.
При звонке диспетчеру необходимо описать, что произошло и какие нарушения появились. Если известно время начала симптомов, его важно сообщить. Чем быстрее человек получит помощь, тем больше возможностей сохранить функции мозга.
— А если человеку стало лучше и симптомы исчезли?
— Это не повод отказываться от помощи. Даже кратковременные нарушения речи, зрения или движений требуют экстренной медицинской оценки. Ждать повторного эпизода опасно.
— Какие ошибки чаще всего совершают люди при первых признаках инсульта?
— Прежде всего недооценивают симптомы. Человек объясняет слабость усталостью, нарушение речи — волнением, головокружение — переутомлением. Надеется отдохнуть и дождаться улучшения.
Другая распространённая ошибка — самолечение: приём препаратов по совету знакомых, попытки воспользоваться народными средствами или рекомендациями из интернета. Всё это отнимает время.
Иногда люди боятся обращаться за медицинской помощью или не хотят беспокоить близких. Но при подозрении на инсульт промедление гораздо опаснее, чем вызов скорой, после которого диагноз не подтвердится.
— Родственники тоже могут недооценить ситуацию?
— К сожалению, да. Бывает, что близкие поддаются уговорам больного: «Не вызывайте никого, сейчас всё пройдёт». При этом сам человек не всегда способен правильно оценить тяжесть своего состояния.
Поэтому ориентироваться нужно не на заверения, а на внезапно возникшие нарушения. Если появились признаки инсульта, не стоит тратить время на споры и попытки лечить человека самостоятельно. Необходимо вызвать скорую помощь, спокойно ответить на вопросы диспетчера и выполнять его указания.
— Как не растеряться в такой ситуации?
— Необходимо знать основные признаки инсульта и порядок действий. В экстренный момент это помогает действовать спокойнее.
Важно помнить: при подозрении на инсульт нужна не плановая запись к специалисту, а экстренная помощь. Сбор документов, обсуждение возможных причин и попытки самостоятельно подобрать лечение не должны задерживать вызов скорой.
— От чего зависит восстановление после инсульта?
— Значение имеют тяжесть повреждения мозга, своевременность лечения и состояние здоровья человека. Важную роль играет реабилитация, которая помогает восстанавливать движения, речь, повседневные навыки.
Программу подбирают индивидуально. Одному пациенту требуется прежде всего помощь в восстановлении ходьбы и движений руки, другому — занятия для восстановления речи, памяти и внимания. Начало и объём занятий определяют специалисты с учётом состояния человека.
— Почему инсульт может повториться?
— Если сохраняются причины и факторы риска, которые привели к первому инсульту, угроза остаётся. Поэтому после выписки важно не только заниматься восстановлением, но и продолжать назначенное лечение, наблюдаться у врача, контролировать хронические заболевания.
Хорошее самочувствие не означает, что лекарства больше не нужны. Самостоятельно отменять препараты или менять их дозировку нельзя.
Фото Андрея Степанова
— Что можно сделать для профилактики?
— Основа — контроль артериального давления, сахара и холестерина, лечение заболеваний сердца и других хронических патологий. Не менее важен образ жизни.
Следует отказаться от курения, избегать злоупотребления алкоголем, следить за весом, регулярно двигаться. Физическую нагрузку необходимо подбирать с учётом состояния здоровья, а после перенесённого инсульта — согласовывать со специалистом.
В питании стоит ограничить соль, избыток сахара и насыщенных жиров, чаще включать в рацион овощи, фрукты, рыбу. Важны достаточный сон и посильная регулярная активность.
Профилактика — это не разовая мера, а постоянная забота о здоровье. И начинается она не тогда, когда появились опасные симптомы, а гораздо раньше.