Не ждать, пока пройдёт

Хорошее самочувствие не всегда означает, что сосуды здоровы, а молодой возраст не защищает от инсульта. Почему возникает сосудистая катастрофа, какие симптомы должны насторожить и какие ошибки мешают вовремя получить помощь — «Псковской правде» рассказала специалист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Псковской области Елена Малыгина.

Скрытая угроза

— Что происходит с мозгом при инсульте?

— Инсульт — это острое нарушение мозгового кровообращения, которое приводит к повреждению или гибели нервных клеток. Он бывает двух основных типов.

При ишемическом инсульте сосуд закупоривается, например тромбом, и участок мозга перестаёт получать достаточно крови, а вместе с ней — кислорода и питательных веществ. При геморрагическом происходит разрыв сосуда: кровь изливается в ткань мозга или под его оболочки.

В обоих случаях возникает угроза жизни и здоровью человека. Последствия могут быть очень серьёзными: паралич, нарушения речи, памяти и других функций. Поэтому инсульт требует немедленной медицинской помощи.

— Может ли человек чувствовать себя хорошо, но при этом иметь высокий риск инсульта?

— Да. Многие заболевания, которые повышают этот риск, долгое время развиваются незаметно. Человек может не испытывать выраженного недомогания и не подозревать о проблемах.

Прежде всего необходимо контролировать артериальное давление, уровень сахара и холестерина в крови. Внимания требуют сахарный диабет, атеросклероз, заболевания сердца, в том числе нарушения ритма — например, мерцательная аритмия. Значение имеют и нарушения свёртывания крови.

Ориентироваться только на самочувствие нельзя. Важно проходить профилактические обследования и выполнять назначения врача, если хроническое заболевание уже выявлено.

— Инсульт принято считать болезнью пожилых. Молодым людям тоже нужно быть настороже?

— Безусловно. С возрастом вероятность инсульта увеличивается, но он может произойти и у молодого человека.

Причины бывают связаны не только с повышенным давлением, курением или ожирением, но и с заболеваниями сердца, аномалиями сосудов, нарушениями свёртывания крови. Поэтому выявлять и корректировать факторы риска необходимо задолго до пожилого возраста.