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Общество

На одной струне

Ветеран СВО организовал творческое пространство для молодежи в псковской глубинке

Текст:
Ольга Нефёдова
3 ноября 2026 года, 15:56
Фото: из группы «Струна жизни» в соцсетях
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В деревне Ротово Печорского района открылось молодёжное творческое пространство. Проект получил поддержку в рамках молодёжного инициативного бюджетирования — на его реализацию предусмотрено 495 тысяч рублей. Здесь ребята смогут заниматься музыкой, осваивать инструменты и готовиться к выступлениям.

За проектом стоит уроженец Лавров, ветеран СВО, кавалер ордена Мужества Илья Кольцов. Во время боевых действий он получил тяжёлое ранение и потерял зрение. Затем были лечение, глазное протезирование и реабилитация — Илья заново учился ориентироваться в пространстве и справляться с повседневными делами. Всё это время рядом оставалась музыка. Сегодня он продолжает играть на гитаре, выступает и помогает ребятам в Ротово осваивать инструмент, пишет «Печорская правда».

Общий язык - музыка

История проекта «Струна жизни» началась задолго до открытия пространства. Сначала не было ни большого набора, ни заранее составленной программы — только люди, которым хотелось играть, и готовность помочь друг другу.

«Идея пошла не от меня, а из Ротово. Один человек там играл на гитаре, я услышал, что неправильно и поправил, подсказал. Потом ещё девочка появилась, и так люди сами собой собрались. Летом в библиотеку приходило до 10 человек», — рассказал Илья журналисту «Печорской правды».

Кто-то приходил из любопытства, кому-то хотелось научиться исполнять любимые песни. Но за первыми аккордами неизбежно следовала работа: чтобы играть уверенно, нужны терпение и постоянные занятия. По наблюдениям Ильи, некоторые разучивают пару композиций и на этом останавливаются. Другие продолжают заниматься и пробуют себя на сцене.

Освоив первые композиции, ребята начали выступать перед публикой: сначала в Ротово, а позже — в детских лагерях, Печорах и Пскове.

На одной струне

фото из группы «Струна жизни» в соцсетях

Название «Струна жизни» придумали вместе, на общем собрании. Проект вошел в число победителей конкурса молодёжного инициативного бюджетирования. Всего поддержку получили 11 проектов из девяти муниципалитетов Псковской области.

Для Ротово это возможность развивать уже сложившееся музыкальное сообщество. Здесь есть занятия, репетиции, первые выступления и встречи с людьми, для которых музыка стала делом жизни.

По словам Ильи, в гости к коллективу приезжали Роман Неумоев из «Инструкции по выживанию», Александр Кораблин из «Канадского хоккея», другие музыканты и общественные деятели. Среди подарков объединению — гитара от Александра Розенбаума.

Впрочем, одной гитарой интересы участников не ограничиваются. У коллектива есть флейта, барабанная установка, баян, казу и маракасы. Можно пробовать разное, прислушиваться к звучанию инструментов и искать то, что ближе.

«Мы рады всем, кто придёт к нам на занятия в Ротовскую библиотеку», — говорит Илья.

Гитара на передовой

Сам он начал осваивать гитару в 16 лет. Любил слушать Виктора Цоя и ДДТ, хотел научиться играть знакомые песни. Занимался самостоятельно, по урокам из интернета: средств на преподавателя у студента не было.

Учёба давалась непросто, но желание играть оказывалось сильнее трудностей. Илья подолгу разучивал мелодии. Домашним постоянные упражнения не всегда были в радость, поэтому летом он выходил с гитарой на улицу — семья жила в частном доме.

Тогда это было личное увлечение. Позже выяснилось, что его музыка нужна и другим.

На одной струне

фото из группы «Струна жизни» в соцсетях

На СВО Илья гитару с собой не взял. Но, узнав, что он умеет играть, сослуживцы съездили в Луганск и купили недорогой инструмент.

Он исполнял то, что помнил и что знали остальные. «Это не были военные песни. Новые мелодии разучивать через интернет там не было возможности. Я играл, то, что мог, что помнил и что все знали. Душа не всегда может сдержаться, чтобы не петь. Когда я исполнял нашу классику, иногда подпевали, ведь все любят эти песни. Для человека естественно петь», — объясняет Илья.

Эта гитара там так и осталась, когда он получил ранение. Её приняли новые поколения бойцов. В госпиталь ему привезли другую.

Общее дело

Этот инструмент сопровождал Илью на протяжении всего лечения. Он играл для врачей, медсестёр, других раненых. Вспоминал песни, расширял репертуар — теперь появилась возможность пользоваться интернетом и разучивать новые композиции.

Одновременно приходилось осваивать жизнь без зрения. В знакомых местах ему помогают память и сохранившиеся зрительные образы. В незнакомых — объяснения сопровождающих и специальные приложения. Он рассказывает, что план помещения можно даже нарисовать на ладони: показать, где дверь, окно, диван. Такие подробности помогают представить пространство.

На одной струне

фото из группы «Струна жизни» в соцсетях

Возвращаясь к привычным занятиям и осваивая новое, Илья не расставался с гитарой. Со временем к собственным репетициям добавились занятия с ребятами. Но тут, говорит он, ему нужен помощник. Илья может услышать ошибку и объяснить, как сыграть, но не видит, правильно ли ученик ставит руку.

Сегодня открытие творческого пространства даёт этому делу продолжение. Участники «Струны жизни» уже знают, как непросто даются первые аккорды и как волнительно выходить к зрителям. Теперь они смогут двигаться дальше, а новые ребята — присоединяться, пробовать и учиться.

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