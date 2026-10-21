История на ощупь

Проект «Крылья памяти» объединит историю 15-й бригады армейской авиации и судьбы людей, которые в ней служили. В будущем интерактивном музее боевой славы в Острове посетители смогут увидеть личные вещи лётчиков, узнать об их командировках и познакомиться с воспоминаниями близких. Для автора проекта Олеси Носковой эта работа имеет особое значение: её супруг летал на Ка-52. В студии «Утра на Великой» она рассказала, как появилась идея музея, кто помогает её воплотить и почему важно сохранить не только имена погибших, но и истории их жизни.

За каждым именем - жизнь

По словам Олеси, идея музея зрела давно, а окончательно оформилась в начале этого года, когда началась работа по сохранению памяти погибших воинов-вертолётчиков.

Экспозиция расскажет об истории соединения — от морской авиации и самолётов до вертолётов. Главное место в ней займут люди, посвятившие свою жизнь службе.

«Все мы знаем, что дети в первую очередь любят щупать, смотреть, чтобы это всё было по-настоящему. Именно в этом музее, почему он и называется интерактивным, они смогут это сделать. Там будут реальные экспонаты, к которым они смогут прикоснуться», — поделилась Олеся.

Личные вещи лётчиков и материалы об их судьбах уже собирают. Музей рассчитан не только на детей: взрослые тоже смогут подробнее познакомиться с историей бригады. Одним из элементов экспозиции станет большая карта с обозначенными местами командировок, фотографиями и рассказами о военнослужащих.

«Это очень удивительная история, которой можно будет проникнуться», — уверена автор проекта.

На территории бригады уже созданы мемориальный комплекс и Аллея Славы. Новый музей должен дополнить их — стать местом, где можно узнать больше о каждом лётчике и о самом соединении.

Для Олеси Носковой сохранение памяти о погибших лётчиках неразрывно связано с историей собственной семьи. Поэтому встречи с их матерями и супругами имеют для неё особое значение.

«Для меня эта история очень глобальна, очень важна. И общаясь с каждой мамой, с каждой супругой, ты понимаешь, что вносишь огромный вклад в ту историю, которая сейчас благодаря поддержке этой инициативы зародится», — призналась она.

За каждым именем стоят характер, привычки, мечты и планы человека. Сохранить эти подробности, не ограничиваясь служебной биографией, — одна из задач проекта. Для родных музей станет местом, где память о близких будет представлена через фотографии, личные вещи и воспоминания.