История на ощупь

Проект «Крылья памяти» объединит историю 15-й бригады армейской авиации и судьбы людей, которые в ней служили. В будущем интерактивном музее боевой славы в Острове посетители смогут увидеть личные вещи лётчиков, узнать об их командировках и познакомиться с воспоминаниями близких. Для автора проекта Олеси Носковой эта работа имеет особое значение: её супруг летал на Ка-52. В студии «Утра на Великой» она рассказала, как появилась идея музея, кто помогает её воплотить и почему важно сохранить не только имена погибших, но и истории их жизни.
По словам Олеси, идея музея зрела давно, а окончательно оформилась в начале этого года, когда началась работа по сохранению памяти погибших воинов-вертолётчиков.
Экспозиция расскажет об истории соединения — от морской авиации и самолётов до вертолётов. Главное место в ней займут люди, посвятившие свою жизнь службе.
«Все мы знаем, что дети в первую очередь любят щупать, смотреть, чтобы это всё было по-настоящему. Именно в этом музее, почему он и называется интерактивным, они смогут это сделать. Там будут реальные экспонаты, к которым они смогут прикоснуться», — поделилась Олеся.
Личные вещи лётчиков и материалы об их судьбах уже собирают. Музей рассчитан не только на детей: взрослые тоже смогут подробнее познакомиться с историей бригады. Одним из элементов экспозиции станет большая карта с обозначенными местами командировок, фотографиями и рассказами о военнослужащих.
«Это очень удивительная история, которой можно будет проникнуться», — уверена автор проекта.
На территории бригады уже созданы мемориальный комплекс и Аллея Славы. Новый музей должен дополнить их — стать местом, где можно узнать больше о каждом лётчике и о самом соединении.
Для Олеси Носковой сохранение памяти о погибших лётчиках неразрывно связано с историей собственной семьи. Поэтому встречи с их матерями и супругами имеют для неё особое значение.
«Для меня эта история очень глобальна, очень важна. И общаясь с каждой мамой, с каждой супругой, ты понимаешь, что вносишь огромный вклад в ту историю, которая сейчас благодаря поддержке этой инициативы зародится», — призналась она.
За каждым именем стоят характер, привычки, мечты и планы человека. Сохранить эти подробности, не ограничиваясь служебной биографией, — одна из задач проекта. Для родных музей станет местом, где память о близких будет представлена через фотографии, личные вещи и воспоминания.
Олеся подчёркивает: создание музея — коллективная работа. В ней участвуют командование 15-й бригады, фонд «Защитники Отечества», Ассоциация ветеранов СВО, женсовет, родные и близкие лётчиков.
«Ни одна инициатива не исходит от одного человека, и всегда мы говорим о команде», — отмечает она.
Особую благодарность автор проекта адресует командованию бригады и лично командиру: их поддержка помогла перейти от замысла к его воплощению. Ветеранское сообщество Олеся называет большой семьёй, в которой готовы откликнуться и помочь.
«Крылья памяти» стали одним из победителей конкурсного отбора социальных проектов Псковской области 2026 года. На создание интерактивного музея боевой славы 15-й ордена Жукова бригады армейской авиации выделили 991 470 рублей.
Всего на конкурс поступило 39 заявок, поддержку получили 19 инициатив. На их реализацию из областного бюджета направят более 17 млн рублей.
Среди победителей — проекты по сохранению исторической памяти, помощи участникам СВО и их семьям, развитию молодёжи, поддержке людей с инвалидностью и старшего поколения. Также средства выделены на экологические инициативы и создание комфортной городской среды.
«Поздравляю победителей и желаю успешной реализации проектов!» — написал губернатор Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере МАХ.