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Общество

На улице Воеводы Шуйского в Пскове ограничат движение

3 ноября 2026 года, 15:40

Движение по улице Воеводы Шуйского в Пскове ограничат с 9 по 20 ноября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

На улице Воеводы Шуйского в Пскове ограничат движение

Ограничат участок от дома №6 на улице Красных Просвещенцев до дома №11 на улице Воеводы Шуйского. Также будет перекрыта дорога вдоль дома №6 на улице Красных Просвещенцев.

Ранее ремонт планировали провести с 30 октября по 3 ноября, но сроки перенесли.

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