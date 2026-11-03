На улице Воеводы Шуйского в Пскове ограничат движение

Движение по улице Воеводы Шуйского в Пскове ограничат с 9 по 20 ноября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничат участок от дома №6 на улице Красных Просвещенцев до дома №11 на улице Воеводы Шуйского. Также будет перекрыта дорога вдоль дома №6 на улице Красных Просвещенцев.

Ранее ремонт планировали провести с 30 октября по 3 ноября, но сроки перенесли.