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Общество

Житель Великих Лук получил условный срок за покупку и хранение наркотиков

2 ноября 2026 года, 17:20

Великолукский районный суд вынес приговор 26-летнему местному жителю за покупку и хранение наркотических средств. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Как установило следствие, 23 июля мужчина приобрёл в интернете 1,37 грамма наркотика. Забрав «закладку» в лесном массиве, он направился к железнодорожным путям, где его остановили оперативные сотрудники ЛО МВД России на станции в Великих Луках. При личном досмотре у великолучанина обнаружили и изъяли пакет с запрещённым веществом.

Суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере) и назначил наказание в виде четырёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

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