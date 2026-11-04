Псковичам рассказали, какие симптомы болезней лёгких нельзя игнорировать

По её словам, насторожить также должны боли в грудной клетке, осиплость голоса, затяжные или часто повторяющиеся бронхиты и пневмонии, длительное повышение температуры, выраженная слабость и снижение аппетита. Эти симптомы могут сопровождать разные заболевания и сами по себе не подтверждают рак лёгкого, однако выяснить их причину необходимо.

Длительный кашель, одышка, кровь в мокроте и необъяснимая потеря веса должны стать поводом для обращения к врачу. Об этом «Псковской правде» рассказала специалист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Псковской области Елена Малыгина.

Отдельно специалист обратила внимание на так называемый кашель курильщика. Его нельзя считать безобидной особенностью или нормой для человека, который давно курит.

«Это реакция дыхательных путей на постоянное воздействие табачного дыма. Он сигнализирует о раздражении и повреждении слизистой оболочки бронхов», — пояснила Елена Малыгина.

Особенно важно обратиться за медицинской помощью, если привычный кашель изменился, усилился или к нему добавились другие жалобы.

Главным фактором риска рака лёгкого специалист назвала курение. Значение имеют как его продолжительность, так и количество выкуриваемых сигарет. При этом воздействию канцерогенных веществ подвергаются и окружающие, вынужденные дышать табачным дымом.

Хорошее самочувствие не исключает заболевания: на ранних стадиях рак лёгкого может протекать без заметных симптомов. Поэтому людям с повышенным риском следует обсудить с врачом необходимость обследования. Для скрининга используют низкодозную компьютерную томографию, но проходить её всем подряд не требуется — решение принимают с учётом возраста, стажа и интенсивности курения и других обстоятельств.

Если жалобы уже появились, специалист советует начать с обращения к терапевту, а не самостоятельно выбирать исследования. Среди основных мер профилактики — отказ от курения, защита от табачного дыма и соблюдение требований безопасности при работе с опасными веществами.