Телеведущая Мария Ситтель приняла участие в Пушкинском детском фестивале

В Пушкинских Горах с 30 октября по 1 ноября прошёл Пушкинский детский фестиваль «Помолитесь обо мне». Одной из его участниц стала телеведущая и общественный деятель Мария Ситтель. Об этом «Псковской правде» рассказали в Великолукской епархии.

В Научно-культурном центре Ситтель представила доклад об Александре Пушкине. Этой же теме была посвящена лекция историка-пушкиниста Юлии Узенёвой.

Выступления сменила конкурсная программа, развернувшаяся по трём направлениям: «Моя встреча с Пушкиным», театрализованные сцены и эссе по мотивам фильма «Пушкин и... Михайловское».

Во второй половине дня участники побывали в музее-заповеднике «Михайловское», а затем посетили монашескую обитель в деревне Вехно, где почтили память старца Иоанна Миронова.

Финальный день открыла Литургия в Свято-Успенском Святогорском монастыре — её совершил епископ Великолукский и Невельский Варнава. Завершился фестиваль молитвой у могилы поэта и награждением участников в Научно-культурном центре.