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Общество

Озимый лук пробует вырастить печорский фермер первым в СЗФО

3 ноября 2026 года, 12:30

Фермер Александр Громов взялся за выращивание озимого лука в Печорском округе Псковской области. Об этом пишет «АиФ-Псков» в материале «Чудо репчатое».

Озимый лук пробует вырастить печорский фермер первым в СЗФО

Фото: magnific.com

Под эксперимент отведено два гектара, и при удачной зимовке первый урожай планируют собрать уже в июле.

Решение попробовать новую культуру продиктовано цифрами. Середина лета у фермеров остаётся относительно свободной. Этот промежуток и решили занять.

Озимым луком здесь раньше не занимались. По словам руководителя хозяйства Александра Громова, примеров выращивания этой культуры в регионе и на Северо-Западе ему неизвестно.

«Но в Европе, в мире такой опыт существует, наверно, и где-то в России выращивают. Мы его посмотрели и думаем, что и у нас получится», – отметил фермер.

Для посева выбрали два сорта иностранной селекции и отвели под них сразу два гектара.

Семена посеяли в конце июля. Через десять дней появились всходы. В середине октября лук находился в фазе шести листьев.

«Он уйдёт в стадию покоя, всю зиму будет просто спать, и, надеюсь, весной проснётся», — говорит Александр Громов.

Выращивают его на головки. Если эксперимент окажется удачным, убирать урожай будут в июле.

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