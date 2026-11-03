Озимый лук пробует вырастить печорский фермер первым в СЗФО

Фермер Александр Громов взялся за выращивание озимого лука в Печорском округе Псковской области. Об этом пишет «АиФ-Псков» в материале «Чудо репчатое» .

Под эксперимент отведено два гектара, и при удачной зимовке первый урожай планируют собрать уже в июле.

Решение попробовать новую культуру продиктовано цифрами. Середина лета у фермеров остаётся относительно свободной. Этот промежуток и решили занять.

Озимым луком здесь раньше не занимались. По словам руководителя хозяйства Александра Громова, примеров выращивания этой культуры в регионе и на Северо-Западе ему неизвестно.

«Но в Европе, в мире такой опыт существует, наверно, и где-то в России выращивают. Мы его посмотрели и думаем, что и у нас получится», – отметил фермер.

Для посева выбрали два сорта иностранной селекции и отвели под них сразу два гектара.

Семена посеяли в конце июля. Через десять дней появились всходы. В середине октября лук находился в фазе шести листьев.

«Он уйдёт в стадию покоя, всю зиму будет просто спать, и, надеюсь, весной проснётся», — говорит Александр Громов.

Выращивают его на головки. Если эксперимент окажется удачным, убирать урожай будут в июле.