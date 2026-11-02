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Общество

Кубок России по воздухоплаванию пройдет в июне 2027 года в Великих Луках

2 ноября 2026 года, 16:53

Федерация воздухоплавания России представила календарь официальных соревнований на 2027 год. Об этом «Псковской правде» сообщили в организации.

Кубок России по воздухоплаванию пройдет в июне 2027 года в Великих Луках

Фото: Арсений Тимашов

Одним из ключевых событий сезона станет Кубок России — он пройдёт в Великих Луках с 11 по 19 июня.

Программа стартует в мае. С 19 по 23 мая в Старой Руссе состоится чемпионат России среди женщин. Затем, с 27 по 30 мая, сильнейшие пилоты Северо-Западного федерального округа сразятся за первенство в Великом Новгороде, в деревне Хутынь. С 28 мая по 1 июня в Семёнове Нижегородской области определят лучших в Приволжском федеральном округе.

Летом эстафету примет Кунгур: с 1 по 11 июля там поочерёдно проведут первенство и чемпионат страны. Завершат серию крупных стартов Всероссийские соревнования «Кубок Небо России» в Спасске-Рязанском, запланированные на 2–9 августа.

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