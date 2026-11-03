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Общество

160 тысяч рублей заплатила псковичка за использование чужой банковской карты

3 ноября 2026 года, 14:54

Судебные приставы помогли вернуть 160 тысяч рублей, которые псковичка потратила с чужой банковской карты. Об этом «Псковской правде» рассказали в пресс-службе Управления ФССП России по Псковской области.

160 тысяч рублей заплатила псковичка за использование чужой банковской карты

Фото: Дарья Хваткова

Как следует из материалов ведомства, 25-летняя девушка познакомилась с военнослужащим и вместе с ним отправилась выпивать в съёмную квартиру. Когда спиртное закончилось, мужчина передал ей свою карту с пин-кодом и уснул. За 16 часов девушка накупила товаров в аптеках, гипермаркетах, на заправках и в буфете, где за два часа совершила восемь покупок. Она также перевела средства на свой счёт и обналичила деньги через банкомат. Общий ущерб составил более 230 тысяч рублей.

Суд признал её виновной по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Принимая во внимание раскаяние и наличие ребёнка, ей назначили условный срок и обязали вернуть оставшиеся 160 тысяч рублей. Ранее она уже вернула часть средств. 

Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов по Пскову №2. В установленный срок долг женщина не погасила. Приставы взыскали исполнительский сбор, обратили взыскание на доходы и банковские счета, а также ограничили выезд за пределы страны. В результате виновница погасила задолженность. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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