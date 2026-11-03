Студент из Опочки угнал «Ладу Ларгус»

Полиция Опочецкого округа установила подозреваемого в угоне «Лады Ларгус» в деревне Макушино. Об этом «Псковской правде» сообщили в УМВД России по Псковской области.

Машину угнали от дома в ночь на 1 ноября. Владелец сообщил о произошедшем в полицию. Вскоре автомобиль нашли в пределах округа, но с техническими повреждениями.

Подозреваемым оказался 18-летний первокурсник колледжа. По версии следствия, студент захотел прокатиться на чужой машине, но не справился с управлением и съехал в кювет. Выбравшись, он продолжил путь, а когда кончилось топливо, оставил автомобиль. Студент дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).