Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Студент из Опочки угнал «Ладу Ларгус»

3 ноября 2026 года, 09:14

Полиция Опочецкого округа установила подозреваемого в угоне «Лады Ларгус» в деревне Макушино. Об этом «Псковской правде» сообщили в УМВД России по Псковской области.

Студент из Опочки угнал «Ладу Ларгус»

Фото: pxhere.com

Машину угнали от дома в ночь на 1 ноября. Владелец сообщил о произошедшем в полицию. Вскоре автомобиль нашли в пределах округа, но с техническими повреждениями.

Подозреваемым оказался 18-летний первокурсник колледжа. По версии следствия,  студент захотел прокатиться на чужой машине, но не справился с управлением и съехал в кювет. Выбравшись, он продолжил путь, а когда кончилось топливо, оставил автомобиль. Студент дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). 

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковский невролог назвала признаки инсульта
Школьников приглашают принять участие в акции «Я — частичка твоя, Россия!»
«Пирог на четвёртое»: к акции присоединились 83 региона России
На улице Воеводы Шуйского в Пскове ограничат движение
Ведерников и Стармолотов проверили благоустройство на улице Коммунальной в Пскове
160 тысяч рублей заплатила псковичка за использование чужой банковской карты
В Гдове запустят новый школьный автобусный маршрут
Вместе в цифровое будущее: «Ростелеком» объявляет о старте XVI конкурса для региональных ИТ-журналистов и блогеров
Судно за 1,2 млн рублей изъяли у бывшего начальника УГХ Пскова Александра Грацкого

Комментарии

Авторизация
No comments
На одной струне

Общество
3 ноября 15:56

На одной струне

Ветеран СВО организовал творческое пространство для молодежи в псковской глубинке
Память – дело семейное

Общество
2 ноября 10:29

Память – дело семейное

Псковички создают каталог воинских мемориалов
«Чтобы лишний замок не был на храме»

Общество
26 октября 16:00

«Чтобы лишний замок не был на храме»

Памяти протоиерея Олега Тэора