Псковские муниципалитеты получили сертификаты за активность в голосовании по благоустройству

Глава Псковской области Михаил Ведерников наградил сертификатами на развитие территорий районы региона, где жители проявили наибольшую активность при выборе объектов благоустройства. Об этом губернатор написал в своём канале в МАХ.

Размер вознаграждений варьировался от 300 тысяч до 1 млн рублей. Всего в голосовании этого года участвовали свыше 88 тысяч жителей региона — на 7% больше, чем планировалось, подчеркнул Михаил Ведерников.

Такая вовлечённость позволит в 2027 году привести в порядок 30 общественных пространств в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Сертификаты распределились следующим образом: Бежаницкий округ — 1 млн рублей, Стругокрасненский — 700 тысяч, Великолукский — 500 тысяч, Пушкиногорский — 400 тысяч, Красногородский — 300 тысяч рублей.

Губернатор назвал такую активность свидетельством доверия к власти и результатом совместной работы глав муниципалитетов, волонтёров, общественников и самих жителей. Глава региона отдельно поблагодарил всех за достигнутый результат.