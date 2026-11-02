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Общество

Псковское отделение СФР опубликовало график пенсий и пособий на ноябрь

2 ноября 2026 года, 17:50

Жителям Псковской области назвали даты перечисления пенсий и пособий в ноябре. График опубликовало региональное Отделение СФР, сообщает «Псковской правде» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Псковское отделение СФР опубликовало график пенсий и пособий на ноябрь

Фото: Дарья Хваткова

Первые суммы поступят на банковские счета 3 ноября. В этот день жители области получат единое пособие на детей до 17 лет и беременным, выплату на первого ребёнка до трёх лет, пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет для неработающих родителей, а также ежемесячную выплату на ребёнка военнослужащего.

Материнский капитал перечислят 5 ноября. А 6 ноября работающие родители получат пособие по уходу за ребёнком до полутора лет.

В региональном Отделении СФР напомнили, что детские выплаты всегда приходят в текущем месяце за предыдущий — то есть в ноябре их перечисляют за октябрь.

Пенсии через банки поступят 9, 11 и 20 ноября. Почтовые отделения будут доставлять пенсии и пособия с 5 по 25 ноября по установленному графику.

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