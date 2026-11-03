Экспертный совет псковского этапа премии «Безграничные возможности» собрал 11 специалистов

В Псковской области сформировали экспертный совет регионального этапа Всероссийского конкурса-премии «Безграничные возможности». В его состав вошли 11 человек, среди которых представители общественных организаций, учреждений культуры, образования и социальной сферы, пишет ПАИ со ссылкой на организаторов.

Оценивать заявки будут председатель Псковского отделения Всероссийского общества инвалидов Марина Борисенкова, председатель регионального отделения Всероссийского общества глухих Сергей Кательницкий и председатель областного отделения Всероссийского общества слепых Владимир Прокудин. В совет также вошла руководитель Псковской областной общественной организации «Чудской проект» Ольга Василенко.

Среди экспертов также руководитель ансамбля «Сказ» имени Виталия Румянцева, музыкант, дирижёр и педагог Константин Абабков, директор Псковской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих имени А. А. Бологова Екатерина Ануфриева, а также поэтесса, эссеист, литературный критик, член Союза писателей России Вита Пшеничная.

Образование и социальную поддержку представят директор Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Андрей Царев и директор Производственно-интеграционных мастерских для инвалидов имени В. П. Шмитца Вячеслав Сукманов.

Кроме того, в совет вошли шеф-редактор группы радиовещания службы информационных программ телевидения и радиовещания ГТРК «Псков» Ирина Нассар и помощник губернатора Псковской области, ветеран СВО Михаил Каратыш.

Всероссийский конкурс-премия «Безграничные возможности» направлен на развитие инклюзии. Он объединяет личные истории, проекты и практики, помогающие людям с инвалидностью участвовать в жизни общества.

Напомним, до 30 ноября 2026 года продлится прием заявок на Всероссийский конкурс-премию «Безграничные возможности» на платформе «Добро.рф». Участники смогут представить личные истории, проекты и практики, помогающие людям с инвалидностью полноценно участвовать в жизни общества.

Конкурс включает два направления: «Люди без границ» — личные истории и «Норма жизни» — проекты и практики в сфере инклюзии. Всего предусмотрено 12 номинаций.

Региональный отбор пройдёт с 1 по 20 декабря, федеральный этап — с 10 января по 10 февраля 2027 года. По итогам отбора определят 39 финалистов. Финал и торжественная церемония награждения запланированы на 21–22 апреля 2027 года в Москве.