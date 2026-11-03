«Пирог на четвёртое»: к акции присоединились 83 региона России

Участниками акции «Пирог на четвёртое», приуроченной к Дню народного единства, 4 ноября, стали 83 региона России. В числе присоединившихся – образовательные и общественные организации, коллективы промышленных предприятий, представители малого и среднего бизнеса.

Организаторы предложили простой домашний формат участия: испечь или купить пирог, собрать близких и поделиться угощением.

Понимание единства, как умения оставаться разными и при этом поддерживать друг друга, близко подавляющему большинству жителей России.

У псковичей есть свои примеры. Пирог с «подобой» – свадебное обрядовое блюдо деревни Островцы на Гдовщине, традиция приготовления которого включена в региональный перечень нематериального культурного наследия. Ещё один пример – Сигово, где на фестивале «Сетомаа. Семейные встречи» знакомство с культурой народа сето дополняется угощением национальными блюдами, в том числе пирогами.

Искать для акции единственный «правильный» псковский пирог не нужно — угощения будут разными.

В Псковской области у акции появится общая фотолетопись. В пабликах районных газет начнут публиковать снимки пирогов жителей региона, а лучшие кадры покажут на сайте ПАИ и телеканале «Первый Псковский». В этом году проект поддержало региональное отделение Ассамблеи народов России, учредившее подарки для участников.

Свои истории и фотографии пирогов можно публиковать во «ВКонтакте» с хештегами #ПирогНаЧетвертое и #ПирогНаЧетвертое60.