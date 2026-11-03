Профсоюзы Псковской и Калининградской областей подписали план совместных социальных проектов на 2027 год

Председатель Псковского облсовпрофа и Псковской областной организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Игорь Иванов провел рабочую встречу с председателем Калининградской областной организации профсоюза Натальей Макаренко в Пскове. Визит калининградской делегации проходит с 2 по 6 ноября в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного в августе.
Псковский облсовпроф
В рамках встречи руководители обсудили основные направления совместной работы, обмен опытом и планируемые мероприятия на следующий год.
«Мы уже давно взаимодействуем по профсоюзной линии. В августе мы подписали отраслевое соглашение, и сегодня наши коллеги приехали в Псков, чтобы дополнить его конкретными планами и мероприятиями», - напомнил Игорь Иванов.
Он также добавил, что будет усилено взаимодействие в вопросах коллективно-договорного регулирования, обеспечения безопасных условий и охраны труда.
«Важными направлениями остаются обмен опытом, санаторно-курортное оздоровление и организация досуга членов профсоюза. Уверен, что это ещё один шаг в нашем общем деле по поддержке людей труда двух регионов», - отметил председатель Псковского облсовпрофа.
Наталья Макаренко в свою очередь подчеркнула, что программа сотрудничества предусматривает не только очные встречи, но и дистанционные форматы работы.
«Программа у нас насыщенная в плане мероприятий, которые запланированы на следующий год. Помимо уже озвученных направлений, предусмотрен ряд онлайн-семинаров, онлайн-встреч и других форм взаимодействия. Для реализации плана мероприятий мы сформировали совместную рабочую группу, которая будет задействована в работе уже в этом году и в следующем» - сказала она.
Также стороны согласовали план межрегиональных социальных проектов, в который вошли пять инициатив: онлайн-шахматный турнир «Интеллектуальное ЖКХ», синхронный велопробег «Энергия ЖКХ», конкурс производственной гимнастики «Здоровый коллектив», программа санаторно-курортного оздоровления «Профсоюзная здравница» и онлайн-марафон здоровья «Шагаем вместе с Профсоюзом!».
Помимо этого, в рамках проекта «Профсоюзная здравница» предусмотрен взаимный обмен льготными путёвками в санатории Псковской и Калининградской областей, в том числе в санаторий «Хилово», а также здравницы Светлогорска и Зеленоградска.
Калининградская делегация также познакомится с опытом работы псковских профсоюзных организаций и одной из первичных организаций на предприятии ЖКХ, примет участие в круглом столе по обмену практиками профсоюзной деятельности. Кроме того, запланированы совместные правовые консультации для работников отрасли и заседание рабочей группы по подготовке социальных проектов.