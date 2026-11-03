Профсоюзы Псковской и Калининградской областей подписали план совместных социальных проектов на 2027 год

Председатель Псковского облсовпрофа и Псковской областной организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Игорь Иванов провел рабочую встречу с председателем Калининградской областной организации профсоюза Натальей Макаренко в Пскове. Визит калининградской делегации проходит с 2 по 6 ноября в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного в августе.

В рамках встречи руководители обсудили основные направления совместной работы, обмен опытом и планируемые мероприятия на следующий год. «Мы уже давно взаимодействуем по профсоюзной линии. В августе мы подписали отраслевое соглашение, и сегодня наши коллеги приехали в Псков, чтобы дополнить его конкретными планами и мероприятиями», - напомнил Игорь Иванов. Он также добавил, что будет усилено взаимодействие в вопросах коллективно-договорного регулирования, обеспечения безопасных условий и охраны труда. «Важными направлениями остаются обмен опытом, санаторно-курортное оздоровление и организация досуга членов профсоюза. Уверен, что это ещё один шаг в нашем общем деле по поддержке людей труда двух регионов», - отметил председатель Псковского облсовпрофа.