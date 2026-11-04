Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Председатель облсовпрофа в День народного единства подчеркнул важность сохранения традиций и общих ценностей

4 ноября 2026 года, 10:06

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов поздравил жителей региона с Днём народного единства, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе облсовпрофа.

По его словам, праздник напоминает о силе народной сплочённости, взаимной поддержке и ответственности за судьбу своей страны. «Во все времена именно единство, солидарность и готовность сообща преодолевать трудности помогали России сохранять свою независимость, отстаивать национальные интересы и уверенно двигаться вперёд», - сказал он.

Председатель облсовпрофа в День народного единства подчеркнул важность сохранения традиций и общих ценностей

пресс-слжуба облсовпрофа

Кроме того, как отметил Игорь Иванов, для профсоюзного движения идеи единства и солидарности имеют особое значение. Они лежат в основе работы профсоюзов, направленной на защиту трудовых прав, поддержку человека труда, укрепление социальных гарантий и развитие конструктивного диалога между работниками, работодателями и властью, подчеркнул председатель облсовпрофа.

«Сегодня особенно важно беречь наши общие ценности, уважать традиции, поддерживать друг друга и вместе трудиться ради благополучия родного края и всей страны», - добавил Игорь Иванов.

Он также пожелал жителям региона здоровья, мира, добра, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и новых успехов.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове открыли прием заявок на XII молодежный Сретенский бал
Игорь Руденя пожелал жителям Северо-Запада благополучия и новых достижений
В центре Пскова планируют обустроить пешеходные дорожки и зону для мероприятий
Псковичам рассказали, какие симптомы болезней лёгких нельзя игнорировать
Псковский невролог назвала признаки инсульта
Школьников приглашают принять участие в акции «Я — частичка твоя, Россия!»
«Пирог на четвёртое»: к акции присоединились 83 региона России
На улице Воеводы Шуйского в Пскове ограничат движение
Ведерников и Стармолотов проверили благоустройство на улице Коммунальной в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments
На одной струне

Общество
3 ноября 15:56

На одной струне

Ветеран СВО организовал творческое пространство для молодежи в псковской глубинке
Когда кашель – сигнал

Общество / Здоровье
4 ноября 08:34

Когда кашель – сигнал

Что важно знать о раке лёгкого и его профилактике
Память – дело семейное

Общество
2 ноября 10:29

Память – дело семейное

Псковички создают каталог воинских мемориалов