Председатель облсовпрофа в День народного единства подчеркнул важность сохранения традиций и общих ценностей

По его словам, праздник напоминает о силе народной сплочённости, взаимной поддержке и ответственности за судьбу своей страны. «Во все времена именно единство, солидарность и готовность сообща преодолевать трудности помогали России сохранять свою независимость, отстаивать национальные интересы и уверенно двигаться вперёд», - сказал он.

Кроме того, как отметил Игорь Иванов, для профсоюзного движения идеи единства и солидарности имеют особое значение. Они лежат в основе работы профсоюзов, направленной на защиту трудовых прав, поддержку человека труда, укрепление социальных гарантий и развитие конструктивного диалога между работниками, работодателями и властью, подчеркнул председатель облсовпрофа.

«Сегодня особенно важно беречь наши общие ценности, уважать традиции, поддерживать друг друга и вместе трудиться ради благополучия родного края и всей страны», - добавил Игорь Иванов.

Он также пожелал жителям региона здоровья, мира, добра, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и новых успехов.