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Общество

Ёлочные базары в Пскове будут работать по 23 адресам

3 ноября 2026 года, 09:55

Места для сезонных ярмарок по продаже хвойных деревьев  определили в Пскове. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Всего для торговли ёлками выделено 23 точки, пишет ПАИ со ссылкой администрацию города.

Ёлочные базары в Пскове будут работать по 23 адресам

Фото: pxhere.com

На улице Рокоссовского базары появятся за автобусной остановкой «Микрорайон Рижский» и у дома №22, а также у дома №7 на улице Новосёлов и у дома №8 на Лепешинского.

На Рижском проспекте торговые точки разместятся в торце домов №45 и №50, №51 и №55, а также у дома №83. На проспекте Энтузиастов ёлки будут продавать у дома №5, рядом с центральным тепловым пунктом, а на улице Труда – у дома №50.

Ещё несколько площадок отведут на улице Коммунальной: приобрести дерево можно будет за остановкой «Гулливер», напротив дома №77, а также у домов №45 и №48.

На улице Николая Васильева базар откроется у дома №69, на Ижорского Батальона – у дома №8, на Индустриальной – у дома №4а. На Алёхина торговля развернётся напротив дома №2 на площадке у павильонов, на Народной — напротив дома №45, на Алтаева — у дома №8, а на Гагарина – у дома №2. Кроме того, ёлочные базары появятся в военном городке «Кресты» у дома №115, на улице Яна Фабрициуса у дома №5а и на Гражданской у дома №11.

Заявки на участие в конкурсе на размещение конструкций для торговли принимаются с 9 по 30 ноября, итоги подведут 4 декабря.

Сама торговля на этих точках будет разрешена с 15 по 31 декабря.

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