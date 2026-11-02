Память – дело семейное

Иногда большое дело начинается с малого – с прогулки по родному городу, с вопроса «а что это за памятник?», с желания просто навести порядок на заброшенной могиле. У Анны Садовниковой и её дочери Виктории так и вышло: семейное увлечение краеведением переросло в проект, который помогает людям находить имена своих предков. Больше десяти лет они собирают информацию о братских захоронениях и мемориалах Великой Отечественной войны – и объединяют её в каталог. Об этом – в материале «Псковской правды».

Наследники памяти

Всё началось больше двенадцати лет назад, когда Вике было года три. Тогда, вспоминает Анна, памяти и мемориалам уделялось гораздо меньше внимания, а воинские захоронения порой находились в плачевном состоянии. Друзья семьи создавали большой краеведческий сайт о Великих Луках – и постепенно это увлечение переросло в нечто большее. «На великой земле нельзя нигде пройти, проехать, чтобы не встретить либо братское захоронение, либо мемориал, либо памятный знак землякам, потому что на самом деле тяжёлая история у этой земли», – рассказывает Анна. Интернет тогда был развит слабо, и семья решила: помимо сайта, нужна книга. Так появился первый каталог мемориалов. Дети были ещё маленькие – им было по шесть лет, – но они помогали, чем могли. Презентация первого сборника стала для них настоящим событием. «Наверное, самым запоминающимся было, когда мы выезжали на эти мемориалы и приводили в порядок. Больше всего запомнилось, как мы красили мемориал, чтобы он визуально был более симпатичен», – вспоминает Виктория.

У семьи есть и личная причина заниматься этим: родственники Анны и Виктории были участниками Великой Отечественной войны. Так что работа – это и память о них, и помощь другим людям, которые хотят помнить своих предков. «Если это идёт от сердца, оно даётся легко. Не тяготит, не создаёт неудобства. Просто хочется – и в целом это здорово, это интересно», – говорит Анна. Виктория признаётся: в 11-м классе было тяжело – приходилось готовиться к экзаменам. Но она не жалеет об участии в огромном количестве мероприятий, особенно волонтёрских, посвящённых Великой Отечественной войне. «Для меня эта тема действительно важна – история нашего края. И важно помогать людям, чтобы они не забывали те страшные события нашей страны и помнили», – подчёркивает она.

Возвращая имена

Проект – семейный только наполовину. Анна подчёркивает: без помощи огромного количества людей ничего бы не вышло. Помогали семьи Доценко, Чижикова, друзья, ребята, которые подключались к фотофиксации, выездам, составлению текстов. Кто-то приходил сам, кто-то – по зову сердца, кто-то – вместе с родителями. «Хочется сказать всем огромное спасибо», – говорит Анна. Виктория выступала со своей книгой в школе – рассказывала одноклассникам и ребятам из других классов. И помнит, как после выступления к ней подходили и расспрашивали: как? почему? И это было здорово – они заинтересовались. «Спустя время я узнала, что они таким образом вовлекли ещё свою семью, чтобы сохранить память о своих семьях», – рассказывает она. Анна добавляет: в каждой семье в России есть такая история. И задача проекта – работа с именами и званиями солдат. Люди обращаются, просят найти, сходят на захоронение, возложить цветы. Бывают истории, от которых сжимается сердце. «Есть люди, которые говорят: я 70 лет не знала, где мой отец, ушёл на войну и пропал без вести. А благодаря проекту я нашла его, нашла, что он перезахоронен, нашла его имя на памятной плите. И история его для нашей семьи состоялась», – рассказывает Анна. Первый сборник уже увидел свет – он посвящён Великим Лукам и окрестностям. Работа продолжается: в ближайших планах – Остров, Порхов и ещё ряд районов. Анна и Виктория открыты к помощи и новым участникам – если вы готовы присоединиться к этому нужному делу, обязательно напишите им. «Я испытываю большую гордость за себя, за то, что я не стояла в стороне и активно помогала, чтобы у вас всё получилось», – говорит Виктория.