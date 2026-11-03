В Гдове запустят новый школьный автобусный маршрут

В Гдове с 5 ноября начнёт работать новый городской автобусный маршрут № 400 — он будет обслуживать школьников. Об этом в своём канале в МАХ сообщила глава Гдовского округа Вера Алексеева.

Автобус будет следовать от молокозавода через МЧС и улицу Колхозную до остановки у ПТУ, площади Ленина и Гдовской школы.

Вера Алексеева отметила, что учеников образовательного учреждения будут высаживать и забирать только на остановках. При входе в салон каждому ребёнку нужно предъявить проездной или приобрести разовый билет.

Месячные билеты продаются в АТП ежедневно с 9:00 до 12:00. Глава района подчеркнула, что новый маршрут сделает жизнь в округе комфортнее.