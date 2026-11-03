За неделю на дорогах Псковской области обошлось без погибших

За период с 26 октября по 1 ноября на дорогах Псковской области не зафиксировано ни одного смертельного ДТП. Об этом «Псковсской правде» сообщили в региональном Управлении Госавтоинспекции.
За период с 26 октября по 1 ноября на дорогах Псковской области не зафиксировано ни одного смертельного ДТП. Об этом «Псковсской правде» сообщили в региональном Управлении Госавтоинспекции.
Травмы различной степени тяжести получили 22 человека. «Гибели людей не допущено», ~ подчеркнули в ведомстве.
Всего сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали 14 ДТП и пресекли 1 202 административных правонарушения в сфере безопасности дорожного движения.
Кроме того, дорожные инспекторы выявили 37 пьяных водителей. Двое из них сели за руль пьяными не впервые и были задержаны.