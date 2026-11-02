Канюк, спасённый волонтёрами из Великих Лук, остался в реабилитационном центре в Анапе

Птица, пострадавшая при столкновении с тепловозом, успешно перенесла операцию и осталась в реабилитационном центре в Анапе. Об этом рассказали в группе «Домик мелкашей Великие Луки» во «ВКонтакте», пишет районная газета «Великолукская правда. Новости».

Всё началось с того, что работники депо в Новосокольниках обнаружили раненого канюка прямо на локомотиве. Они передали птицу волонтёрам из Великих Лук, которые выхаживают попавших в беду животных.

Активисты сначала пытались найти транспорт до Пскова или Смоленска, но безуспешно. На выручку пришли коллеги из Центра изучения псовых «Хати» в Тверской области. Там в тот момент работал орнитолог из петербургского центра «Сирин».

Существовали опасения, что серьёзная травма вынудит усыпить птицу. Однако канюка прооперировали в Краснодаре. Поскольку выпустить его в природу невозможно, птицу оставили в реабилитационном центре в Анапе.