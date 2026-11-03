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Общество

Псковские таможенники не дали вывезти медикаменты и журналы в Латвию

3 ноября 2026 года, 11:57

Псковские таможенники не позволили незаконного вывезти в Латвию партии лекарственных препаратов и модных глянцевых журналов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Псковские таможенники не дали вывезти медикаменты и журналы в Латвию

Фото: пресс-служба Псковской таможни

Пассажир рейсового автобуса, выезжавшего из России через пункт пропуска «Бурачки», пытался провезти 80 упаковок медикаментов и 28 новых журналов с выкройками без декларирования. Все товары были разложены по пакетам с надписями адресатов.

Житель Латвии пояснил, что антибиотики, обезболивающие, антигистаминные, противовоспалительные, ноотропные и другие лекарственные препараты он купил в России и везет для передачи своим друзьям и знакомым. Журналы «Круизная коллекция», «Романтика осени», «Стильный отпуск», «Дикий шарм» и «Роскошные акценты» были куплены для любителей кройки и шитья в Риге.

Предметы были признаны не предметами для личного пользования. Журналы и лекарства мужчине нужно было задекларировать в общем порядке с подачей декларации на товары.

Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию).

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