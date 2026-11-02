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Общество

Глава Бежаницкого района рассказала о Вась-камне на реке Уда

2 ноября 2026 года, 13:01

Огромный валун под названием Вась-камень, который когда-то лежал на берегу реки Уда между деревнями Дровшо и Чертеново, сегодня почти не узнать. Об этом на своей странице в мессенджере МАХ написала глава Бежаницкого района Елена Иванова.

Глава Бежаницкого района рассказала о Вась-камне на реке Уда

Фото со страницы Елены Ивановой

По её словам, раньше о камне рассказывали в местных школах: говорили, что в длину он достигал около 10 метров. Теперь снизу его скрывает вода, а сверху земляная «шапка» с кустарником. Найти валун непросто: о нём знают только старожилы, а распознать его можно лишь по каменному боку.

Глава Бежаницкого района рассказала о Вась-камне на реке Уда

Фото со страницы Елены Ивановой

Глава района пояснила, что река когда-то изменила русло и «забрала» камень: Уда омывает его с двух сторон, так что подойти невозможно. Кроме того, на валуне намыло слой грунта, в котором пророс ивняк. Корни разрушают камень — уже видна большая трещина, поэтому с каждым годом он становится всё меньше.

«Природа берёт своё, но остаются память и рассказы старожилов», — отметила она.

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