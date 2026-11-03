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Общество

Ведерников и Стармолотов проверили благоустройство на улице Коммунальной в Пскове

3 ноября 2026 года, 15:15

Порядка 4 тысяч квадратных метров асфальта уложили на проездах и тротуарах у дома №48 на улице Коммунальной в Пскове, где завершилось благоустройство. Итоги работ оценили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава города Станислав Стармолотов. Об этом глава региона сообщил в своём канале в МАХ.

Ведерников и Стармолотов проверили благоустройство на улице Коммунальной в Пскове

Скрин из ролика Михаила Ведерникова

Помимо нового покрытия, подрядчики заменили бордюры и люки, а также восстановили газоны. Общая стоимость благоустройства составила 18,5 млн рублей.

Участок на Завеличье отличается высокой проходимостью – здесь работают аптека, почта, магазин, парикмахерская, ателье и банк. Рядом расположены детские сады, музыкальная школа и обновлённое по нацпроекту «Молодёжь и дети» отделение инженерно-лингвистической гимназии, которое вскоре примет младшеклассников. По словам Михаила Ведерникова, обновлённое пространство уже востребовано у тысяч горожан.

Губернатор также обратил внимание на соседнюю площадку бывшей парковки — администрация Пскова рассмотрит варианты её благоустройства.

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