Ведерников и Стармолотов проверили благоустройство на улице Коммунальной в Пскове

Порядка 4 тысяч квадратных метров асфальта уложили на проездах и тротуарах у дома №48 на улице Коммунальной в Пскове, где завершилось благоустройство. Итоги работ оценили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава города Станислав Стармолотов. Об этом глава региона сообщил в своём канале в МАХ.

Помимо нового покрытия, подрядчики заменили бордюры и люки, а также восстановили газоны. Общая стоимость благоустройства составила 18,5 млн рублей.

Участок на Завеличье отличается высокой проходимостью – здесь работают аптека, почта, магазин, парикмахерская, ателье и банк. Рядом расположены детские сады, музыкальная школа и обновлённое по нацпроекту «Молодёжь и дети» отделение инженерно-лингвистической гимназии, которое вскоре примет младшеклассников. По словам Михаила Ведерникова, обновлённое пространство уже востребовано у тысяч горожан.

Губернатор также обратил внимание на соседнюю площадку бывшей парковки — администрация Пскова рассмотрит варианты её благоустройства.