Школьников приглашают принять участие в акции «Я — частичка твоя, Россия!»

4 ноября 2026 года стартует всероссийская акция «Я — частичка твоя, Россия!», приуроченная ко Дню народного единства. Она пройдёт в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников». Организаторы рассчитывают познакомить учеников с историей праздника и показать, что сила России — в единстве её народов, культур и традиций. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Через творчество ребята выразят любовь к Родине. Они попробуют себя в роли авторов литературных и музыкальных произведений об истории праздника, разработают проекты о языках народов нашей страны и даже снимут собственные анимационные фильмы», — отметила статс-секретарь — заместитель Министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева.

Участвовать в творческом соревновании могут школьники со всей страны. Достаточно подготовить работу в одной или нескольких номинациях: «Литература» (стихи или проза об истории России и её народов), «Авторская песня» (сочинить и исполнить собственную композицию), «Театральная постановка» (спектакль в любом жанре), «Анимационный фильм» (короткометражный мультфильм), а также «Проект/презентация на тему «Языки народов России»» (исследовательская работа о национальных языках народов страны).

Заявки принимаются в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ» с 4 по 24 ноября 2026 года включительно. Эксперты отберут около 100 наиболее интересных работ, а результаты опубликуют 15 декабря 2026 года на том же портале.

Проект «Культура для школьников» реализуют Минкультуры России и Минпросвещения России совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТ) и Российским фондом культуры.