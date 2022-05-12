Медиарейтинг «Псковской правды»: апрель 2022 года

«Псковская правда» подготовила очередной медиарейтинг региональных политиков, чиновников и общественников. Перемены, как в областном топ-30, так и в федеральном топ-10, есть. Правда, очевидно связанные не с трендами, а с локальными событиями, объясняющими взлеты медиаиндекса отдельных персон. Подробности о том, что это были за события, чья «акции вверх», кто и почему впервые попал в топ, а кого мы, видимо, больше в нем не увидим — в нашем обзоре.

Под «Знаменем Победы»

В апреле свои позиции в первой десятке регионального топ-30 сохранили 8 участников нашего медиарейтинга. Причем пятеро из них даже остались на тех же строчках, которые занимали в марте. Это, во-первых, лидер рейтинга, губернатор Михаил Ведерников (1-е место, медиаиндекс 20188,3). А кроме того - глава администрации Пскова Борис Елкин (2-е место, медиаиндекс 6321,1), спикер областного Собрания Александр Котов (3-е место, медиаиндекс 3283), а также глава Великих Лук Николай Козловский (6-е место, медиаиндекс 1776) и вице-спикер заксобрания Александр Братчиков (9-е место, медиаиндекс 1256).

Елена Полонская, которая по сравнению с апрелем переместилась на 3 строчки, с 7-го места на 4-е (медиаиндекс 2993). Однако очевидно, что это «дембельский аккорд» Елены Александровны, которая в конце месяца сложила полномочия главы Пскова и мандат депутата гордумы, значительно нарастив упоминаемость в СМИ. Несколько улучшила свои позиции в десятке, которая по сравнению с апрелем переместилась на 3 строчки, с 7-го места на 4-е (медиаиндекс 2993). Однако очевидно, что это «дембельский аккорд» Елены Александровны, которая в конце месяца сложила полномочия главы Пскова и мандат депутата гордумы, значительно нарастив упоминаемость в СМИ.

Читайте также 26.04.2022 12:47 Елена Полонская досрочно оставила пост главы города Пскова

Александр Козловский (7-е место, медиаиндекс 1431, -3 строчки) и сенатор, секретарь Генсовета «ЕР» Андрей Турчак (10-е место, медиаиндекс 1167, -5 строчек). Член Совета Федерации РФ от Псковской области Елена Бибикова, медийную активность которой Несколько ухудшили свои позиции в первой десятке регионального медиарейтинга депутат Госдумы, секретарь региональной «Единой России»(7-е место, медиаиндекс 1431, -3 строчки) и сенатор, секретарь Генсовета «ЕР»(10-е место, медиаиндекс 1167, -5 строчек). Член Совета Федерации РФ от Псковской области, медийную активность которой мы отмечали в обзоре по итогам марта , в апреле продолжила работать в том же духе, и потеряла всего две строчки в рейтинге (12-е место, медиаиндекс 1145). При этом впервые в региональный топ-30 вошел депутат Госдумы РФ Александр Борисов, избранный по спискам от Псковской области. Парламентарий в апреле встречался с губернатором региона, проводил прием граждан, участвовал в открытии монумента «Знамя Победы».

Пасха и Первомай

Алексей Севастьянов (13-е место, медиаиндекс 1021) и председатель облизбиркома Игорь Сопов (18-е место, медиаиндекс 800). В апрельском региональном топ-30 медиарейтинга сразу семеро участников показали тот же результат, что и в марте (помимо вышеупомянутой пятерки из топ-10, это областной депутат(13-е место, медиаиндекс 1021) и председатель облизбиркома(18-е место, медиаиндекс 800). Напомним, что Севастьянов — штатный трибун фракции «Единой России» регионального парламента, без искрометных выступлений которого не обходится ни одна сессия. Что же касается Игоря Сопова, то в предыдущем обзоре мы уже предполагали, что по мере приближения Единого дня голосования, его медийность будет только расти. В апреле на его медиарейтинг сработали поправки в Избирательный кодекс региона, в частности, узаконившие проведение в Псковской области электронного голосования. Есть в нашем рейтинге и те, чьи позиции поколебались незначительно, на 2-3 пункта. Помимо Николая Козловского (-3 строчки) и Елены Бибиковой (-2 строчки) это глава регионального УФАС Ольга Милонаец (14-е место, медиаиндекс 917, -2 строчки) и лидер псковских справедливороссов Олег Брячак (23-е место, медиаиндекс 620, -3 строчки). Но у целого ряда акторов позиции в топ-30 по итогам апреля заметно изменились. Так, в первую десятку регионального медиарейтинга вошли первый вице-губернатор Вера Емельянова (5-е место, медиаиндекс 231, +10 строчек) и митрополит Псковский и Порховский Тихон (8-е место, медиаиндекс 1365, +9 строчек). И если Вера Емельянова уже была в топ-10 в январе, то псковский Владыка попал на вершину медиарейтинга впервые с начала года. Инфоповодами, обеспечившими ему высокий медиаиндекс в СМИ региона, стали посвященная реконструкции Печор встреча с гражданами и празднование в Псковской области Пасхи.

Андрей Козлов (11-е место, медиаиндекс 1149,1, +14 строчек). На фоне санкций и борьбы за продовольственную безопасность экспертиза агрария оказалась более чем востребована. Кроме того, СМИ растиражировали его выступление на «пятиминутке гнева» перед апрельской сессией заксобрания. В нем Андрей Козлов охарактеризовал ситуацию в сельском хозяйстве региона, заверив, что псковские аграрии область прокормят. На пороге попадания в региональный топ-10 оказался председатель комитета областного Собрания по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию(11-е место, медиаиндекс 1149,1, +14 строчек). На фоне санкций и борьбы за продовольственную безопасность экспертиза агрария оказалась более чем востребована. Кроме того, СМИ растиражировали его выступление на «пятиминутке гнева» перед апрельской сессией заксобрания. В нем Андрей Козлов охарактеризовал ситуацию в сельском хозяйстве региона, заверив, что псковские аграрии область прокормят. Еще один апрельский рекордсмен — председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов (17-е место, медиаиндекс 876): в топ-30 регионального медиарейтинга на волне подготовки к главному профсоюзному празднику, - Первомаю, - он поднялся сразу на 11 позиций. Что касается падений в рейтинге, то самые заметные в апреле пережили вице-спикер регионального парламента Армен Мнацаканян (29-е место, медиаиндекс 521, -17 позиций) и главврач областной инфекционной больницы, депутат областного Собрания Анастасия Повторейко (20-е место, медиаиндекс 691, -12 позиций). Что касается последней, то мы уже отмечали, что тема коронавируса, в связи с которой она ранее упоминалась, занимает все меньше места в медиапространстве.

«Старые» и «новые»

В апрельский топ-30 попали и новые участники. Впрочем, не считая упоминавшегося Александра Борисова, это люди, уже фигурировавшие в предыдущих выпусках медиарейтинга. В их числе — председатель областного комитета здравоохранения Марина Гаращенко (16-е место, медиаиндекс 884), худрук псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев (19-е место, медиаиндекс 745), депутаты областного Собрания от «ЕР» и КПРФ Игорь Дитрих (22-е место, медиаиндекс 636) и Петр Алексеенко (28-е место, медиаиндекс 538), псковский городской депутат Денис Иванов (24-е место, медиаиндекс 606), детский омбудсмен Наталия Соколова (27-е место, медиаиндекс 550) и председатель областного комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик (30-е место, медиаиндекс 520).

У каждого из них своя история попадания в рейтинг. Так, Дмитрий Месхиев комментировал премьеры и гостевые спектакли, а также планы псковского драмтеатра. Наталия Соколова попала в топ-30 благодаря ежегодному отчету уполномоченных перед областными депутатами. Вадим Нэдик рассказывал журналистам о ходе реставрационных работ на разных псковских памятниках и представлял областным депутатам проект зон охраны Великих Лук. Все это говорит о том, что на не слишком масштабном медиаполе региона достаточно принять активное и деятельное участие в одном-двух крупных мероприятиях, активно освещаемых СМИ, и можно практически гарантированно рассчитывать попадание в топ-30.

Отставки и санкции

В топ-10 по упоминаемости в федеральных СМИ связанных с Псковской область политиков, чиновников и общественников непоколебимой остались две первые позиции: их занимают Андрей Турчак (1-е место, медиарейтинг 33820) и Михаил Ведерников (2-е место, медиаиндекс 5442,3).

Николая Леонова, а также попадание митрополита в украинские и навальнистские «санкционные списки». А вот дальше наметились перемены. Завсегдатай топа Борис Елкин опустился на 7-е место с медиаиндексом 224. Третью строчку в рейтинге занял митрополит Псковский Порховский Тихон с медиаиндексом 703 (последний раз он попадал в наш федеральный топ-10 в январе). Инфоповодами, которые вывели псковского владыку на вершину медиарейтинга, помимо планов реконструкции Печор, стали отпевание ветерана разведки, генерал-лейтенанта КГБ, а также попадание митрополита в украинские и навальнистские «санкционные списки». Уже упоминавшуюся Елену Полонскую ее отставка вынесла на 4-е место в федеральном топ-10 (медиаиндекс 472). Кроме того, в десятку попали сразу несколько региональных чиновников: первый вице-губернатор Вера Емельянова (5-е место, медиаиндекс 376), и. о. главы комитета образования Андрей Ермаков (6-е место, медиаиндекс 292) и председатель облздрава Марина Гаращенко (9-е место, медиаиндекс 156). На 10-й строчке в федеральном топ-10 глава УФАС по Псковской области Ольга Милонаец: это стадо результатом «парламентского часа», на котором региональные депутаты с пристрастием уточняли в главы ведомства, чем псковские антимонопольщики занимаются в условиях роста цен.

Читайте также 28.04.2022 22:46 Мавзолеи и монополии

* * *