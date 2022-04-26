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Политика

Елена Полонская досрочно оставила пост главы города Пскова

26 апреля 2022 года, 12:47

Елена Полонская досрочно оставила пост главы города Пскова и перестала быть депутатом 6-го созыва по избирательному округу № 8 . Депутаты Псковской городской Думы проголосовали за досрочное прекращение её полномочий на сессии 26 апреля.

Елена Полонская досрочно оставила пост главы города Пскова
Елена Палонская
Фото: Дарья Хваткова

Она сообщила, что ей поступило предложение от губернатора стать советником. Елена Полонская отметила, что считает этот пост очень важным и ответственным.

«Я не ухожу никуда из Пскова, я продолжаю работать, я остаюсь на связи с жителями, по телефону, в социальных сетях, и как мы работали с жителями, так и будем. Я не прекращаю свой основной стиль жизни – помогать людям и получать от этого удовольствие. Я такая, какая я есть, поэтому работу, - помогать людям, - буду продолжать», – заверила она.

Елену Полонскую избрали главой Пскова в ноябре 2019 года. В мае того же года ее назначили и. п. города, после того, как Иван Цецерский сложил полномочия.

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