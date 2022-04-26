Елена Полонская досрочно оставила пост главы города Пскова и перестала быть депутатом 6-го созыва по избирательному округу № 8 . Депутаты Псковской городской Думы проголосовали за досрочное прекращение её полномочий на сессии 26 апреля.

Она сообщила, что ей поступило предложение от губернатора стать советником. Елена Полонская отметила, что считает этот пост очень важным и ответственным.

«Я не ухожу никуда из Пскова, я продолжаю работать, я остаюсь на связи с жителями, по телефону, в социальных сетях, и как мы работали с жителями, так и будем. Я не прекращаю свой основной стиль жизни – помогать людям и получать от этого удовольствие. Я такая, какая я есть, поэтому работу, - помогать людям, - буду продолжать», – заверила она.

Елену Полонскую избрали главой Пскова в ноябре 2019 года. В мае того же года ее назначили и. п. города, после того, как Иван Цецерский сложил полномочия.