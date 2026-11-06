960 тысяч рублей алиментов задолжал пскович сыну и получил шесть суток ареста

Житель Пскова задолжал 14-летнему сыну 960 тысяч рублей алиментов. Мужчина официально работал, но принципиально не помогал ребёнку материально и игнорировал требования судебных приставов, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ведомства.

Воздействовать на должника пытались разными способами. Приставы арестовали мобильный телефон, запретили выезд за границу и ограничили право управления автомобилем. Это не помогло. Ранее суд назначил мужчине 50 часов обязательных работ, но он их не отработал. Вскоре пскович скрылся и перестал выходить на связь. Его объявили в исполнительный розыск.

Сотрудники межрайонного отделения судебных приставов разыскали мужчину, установили его местонахождение и принудительно доставили в отделение, занимающееся взысканием алиментов и дознанием.

Там на должника составили административный протокол за уклонение от исполнения административного наказания. С учётом характера нарушения и поведения мужчины суд назначил ему шесть суток административного ареста вместо минимального штрафа.

Если пскович продолжит уклоняться от уплаты алиментов, ему грозит уголовная ответственность по статье 157 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до одного года.