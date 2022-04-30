Михаил Ведерников о мемориале в Идрице: Это был сложный, амбициозный и уникальный по своей сути проект

«Это был сложный, амбициозный и уникальный по своей сути проект», – заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на открытии мемориала «Знамя Победы» в посёлке Идрица Себежского района. Об этом передает Псковское агентство информации.
«Это был сложный, амбициозный и уникальный по своей сути проект», – заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на открытии мемориала «Знамя Победы» в посёлке Идрица Себежского района. Об этом передает Псковское агентство информации.
Михаил Ведерников подчеркнул, что возведение памятника в Идрице – это уникальный, сложный и амбициозный проект. Его реализацией занималась администрация Псковской области и Российское военно-историческое общество. «В процессе мемориал стал по-настоящему народным», – отметил губернатор региона.
Он также напомнил, что в сборе средств на создание уникального памятника приняли участие тысячи людей – жители Идрицы, Себежского района, Псковской области, множество организаций и предприятий, а также другие регионы.
Кроме того, Михаил Ведерников заявил, что Знамя Победы – это значимый символ, который на сегодняшний день имеет особое значение. «Спустя 77 лет Знамя Победы снова на передовой. Вместе с триколором его несут с собой наши солдаты, которые сражаются с нацистами и освобождают города ДНР, ЛНР и Украины от коричневой чумы. Знамя Идрицкой дивизии по-прежнему вдохновляет и объединяет людей по всей стране и за её пределами», – подчеркнул глава региона.
Губернатор также отметил, что по инициативе жителей Идрицы три года назад была установлена региональная памятная дата: 30 апреля в Псковской области празднуется День Знамени Победы. Тогда же появилась и идея создания монумента, который бы увековечил роль посёлка в истории Великой Отечественной войне.
Михаил Ведерников также поблагодарил всех тех, кто работал над проектом создания памятника: скульпторов, историков, художников и строителей, тех, кто участвовал в сборе средств, Российское военно-историческое общество и лично его руководителя Владимира Мединского, а также местных жителей, которые активно контролировали ход строительства.
Торжественная церемония открытия мемориала «Знамя Победы» состоялась 30 апреля в Идрице Себежского района. В ней приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Российского военно-исторического общества и помощник президента России Владимир Мединский, государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев и начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков.
Мемориал «Знамя Победы» установлен у федеральной трассы М-9 «Балтия» на въезде в посёлок Идрица. Инициаторами открытия памятника стали местные жители. Их идею также поддержал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.