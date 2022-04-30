Михаил Ведерников о мемориале в Идрице: Это был сложный, амбициозный и уникальный по своей сути проект

«Это был сложный, амбициозный и уникальный по своей сути проект», – заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на открытии мемориала «Знамя Победы» в посёлке Идрица Себежского района. Об этом передает Псковское агентство информации.

Михаил Ведерников подчеркнул, что возведение памятника в Идрице – это уникальный, сложный и амбициозный проект. Его реализацией занималась администрация Псковской области и Российское военно-историческое общество. «В процессе мемориал стал по-настоящему народным», – отметил губернатор региона.

Он также напомнил, что в сборе средств на создание уникального памятника приняли участие тысячи людей – жители Идрицы, Себежского района, Псковской области, множество организаций и предприятий, а также другие регионы.

Кроме того, Михаил Ведерников заявил, что Знамя Победы – это значимый символ, который на сегодняшний день имеет особое значение. «Спустя 77 лет Знамя Победы снова на передовой. Вместе с триколором его несут с собой наши солдаты, которые сражаются с нацистами и освобождают города ДНР, ЛНР и Украины от коричневой чумы. Знамя Идрицкой дивизии по-прежнему вдохновляет и объединяет людей по всей стране и за её пределами», – подчеркнул глава региона.