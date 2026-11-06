Хирург Камалов заверил, что операция при раке не ускоряет болезнь

Мнение о том, что хирургическое вмешательство подталкивает рак к прогрессированию, – это миф. Об этом рассказал заведующий отделением торакальной хирургии Псковской областной больницы, врач-онколог и торакальный хирург Магомед Камалов в эфире программы в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь».

«Если говорить о мифах, которые я развеял для пациентов, то я стараюсь развеять миф о том, что если делается операция, то это приводит к прогрессированию болезни», – отметил хирург.

Он пояснил, что часть пациентов связывает ухудшение состояния с тем, что во время операции «запустили воздух», однако это ошибочное представление.

По словам Магомеда Камалова, при первой и второй стадиях рака лёгкого хирургическое лечение остаётся основным радикальным методом. «Самое главное, чтобы операция была радикальной, это основное», — подчеркнул врач.

При этом он добавил, что отказ от операции иногда обоснован: например, когда опухоль удалить невозможно, пациент функционально неоперабелен или сначала требуется химиотерапия.