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Общество

Хирург Камалов заверил, что операция при раке не ускоряет болезнь

6 ноября 2026 года, 16:30

Мнение о том, что хирургическое вмешательство подталкивает рак к прогрессированию, – это миф. Об этом рассказал заведующий отделением торакальной хирургии Псковской областной больницы, врач-онколог и торакальный хирург Магомед Камалов в эфире программы в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь».

Хирург Камалов заверил, что операция при раке не ускоряет болезнь

Фото: pxhere.com

«Если говорить о мифах, которые я развеял для пациентов, то я стараюсь развеять миф о том, что если делается операция, то это приводит к прогрессированию болезни», – отметил хирург. 

Он пояснил, что часть пациентов связывает ухудшение состояния с тем, что во время операции «запустили воздух», однако это ошибочное представление.

По словам Магомеда Камалова, при первой и второй стадиях рака лёгкого хирургическое лечение остаётся основным радикальным методом. «Самое главное, чтобы операция была радикальной, это основное», — подчеркнул врач.

При этом он добавил, что отказ от операции иногда обоснован: например, когда опухоль удалить невозможно, пациент функционально неоперабелен или сначала требуется химиотерапия.

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