Автомобиль вылетел в кювет в Псковской области

Под Стругами Красными легковой автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся. Об этом пишет канал «Псковская сводка» в мессенджере MAX.

За рулём Mazda 6 находилась женщина. При выезде из посёлка в сторону Пскова она не справилась с управлением.

В салоне были две женщины, обе отказались от госпитализации.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, пожарные подразделения и бригада скорой помощи. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.