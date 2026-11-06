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Происшествия / ДТП

Автомобиль вылетел в кювет в Псковской области

6 ноября 2026 года, 15:58

Под Стругами Красными легковой автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся. Об этом пишет канал «Псковская сводка» в мессенджере MAX.

Автомобиль вылетел в кювет в Псковской области

Фото: Псковская сводка

За рулём Mazda 6 находилась женщина. При выезде из посёлка в сторону Пскова она не справилась с управлением. 

В салоне были две женщины, обе отказались от госпитализации.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, пожарные подразделения и бригада скорой помощи. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

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