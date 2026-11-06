Автомобиль вылетел в кювет в Псковской области

Под Стругами Красными легковой автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся. Об этом пишет канал «Псковская сводка» в мессенджере MAX.
Под Стругами Красными легковой автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся. Об этом пишет канал «Псковская сводка» в мессенджере MAX.
За рулём Mazda 6 находилась женщина. При выезде из посёлка в сторону Пскова она не справилась с управлением.
В салоне были две женщины, обе отказались от госпитализации.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, пожарные подразделения и бригада скорой помощи. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.