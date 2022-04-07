«Маленькая Швейцария»

Речь о том, что готовится концепция развития Печор, - небольшого города на самой границе с Эстонией, главным центром притяжения которого является Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, - шла уже давно. В сентябре 2021 года митрополит Псковский и Порховский Тихон даже представил некоторые планы по преображению города. И вот теперь, когда концепция готова, псковский губернатор Михаил Ведерников и митрополит Тихон презентовали её жителям Печор.

Преобразить до неузнаваемости

Открывая встречу Михаил Ведерников отметил, что при подготовке концепции была проделана большая работа: вместе с владыкой Тихоном вот уже несколько лет они работают в федеральных министерствах и ведомствах, где удаётся найти понимание и поддержку. «Мы убеждаем, что Печорский район - особый», - сказал губернатор. Он подчеркнул, что подготовленный комплексный план развития должен в хорошем смысле преобразить территорию до неузнаваемости. «Цель - не только внешний вид изменить, а создать условия для развития Печор и района. Надеюсь, что получится сделать такую маленькую Швейцарию, уютную, красивую», - заявил Михаил Ведерников.

Глава региона анонсировал создание всероссийского детского лагеря, реализацию большого проекта по реконструкции канализационной сети, благоустройство одной из площадей и прилегающих к монастырю улиц, реконструкцию здания местной гимназии. Кроме того, после утверждения концепции развития города планируется подать заявку на участие в конкурсе для малых поселений. В этом году в нём можно выиграть более 50 миллионов рублей, которые пошли бы на реализацию проекта. Митрополит Тихон в свою очередь заявил: «Мы подготовили проекты, которые помогут сделать наш город и наш район в дальнейшем действительно тем, чем он был долгие годы, и до революции, и после: западным русским городом с уникальными традициями, уникальной архитектурой». По словам владыки, разработкой концепции занимались профессионалы - специалисты Московского архитектурного института, архитектурной мастерской, основанной в Сретенском монастыре, и АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области». В части реализации намеченного большую помощь окажет государство. «Государство на самом деле очень серьёзно помогает регионам, нужно только знать об этих возможностях. Михаил Юрьевич [Ведерников] трудился в администрации президента и мы оба, в общем, неплохо знаем о том, что мы можем получить и для Псковской области, и для нашего Печорского района», - заявил владыка.

Возвращение дворянства

Проект развития касается в основном центра Печор: Октябрьской и Соборной площадей, части улиц Рижской, Псковской, Мира и Международной. В презентации концепции был представлен проект монастырской гостиницы, строительство которой находится в завершающей стадии. Митрополит Тихон предложил и остальные здания привести к такому стилю. Он его обозначил, как «праздничный, северо-русский, купеческий, дворянский стиль псковского региона». На наиболее близких к монастырю частях улиц Международной и Псковской и Октябрьской площади по задумке будут размещаться магазины и кафе.



Митрополит Тихон заметил, что с реализацией проекта по Октябрьской площади всё не так просто: средства, которые выделяет государство, могут быть направлены только на муниципальные объекты, а там довольно много частных зданий. Но он выразил надежду, что постепенно совместными усилиями с частными собственниками все идеи удастся реализовать.



Что касается Соборной площади, то планируется её благоустройство. Там, например, появятся оригинальные уличные фонари, которые разрабатываются специально для Печор. Важно, что изменения центральной части города будут не только внешними: уже начинается большая работа по реконструкции внутренних коммуникаций. Сейчас идёт строительство канализации, которой в монастыре и части Печор не было вообще.



«Проект канализации мы сделали сами и бесплатно, только чтобы дело пошло. Канализация, конечно, будет касаться не только самого монастыря, но и значительной части Печор. Плюс ко всему мы очистим реку Пачковку. Туда же стекается всё», - рассказал владыка.

Новый поворот

Кажется, в Печорах наконец-то удалось найти решение в вопросе детского лагеря, расположенного в лесном массиве на берегу Пачковки. Уже несколько лет он не работает: здания обветшали, а средств на их восстановление или капремонт нет. Пару лет назад появилась идея разместить на этой территории духовную семинарию и даже была достигнута договорённость, что помещения на месяц будут предоставляться для проведения лагерной смены для детей. Однако до реализации планов тогда дело не дошло.

Новый вариант решения вопроса озвучил на встрече с печерянами митрополит Тихон. На месте старого будут построен новый детский лагерь, который получит статус всероссийского и будет работать круглый год. Кроме помещений для жизни детей и преподавателей, здесь разместят учебные классы, спортивный зал и бассейн. Лагерь будет иметь «историческое направление». Одновременно там смогут отдыхать 350 детей со всех регионов России, но для печерян и псковичей предполагается отдельная квота. И уже есть договорённость с Минпросвещения, что финансироваться он будет за счёт федерального бюджета.



Митрополит Тихон обратил внимание на то, что в лагере будет создано большое количество рабочих мест для жителей Печор. И выразил надежду, что построить этот объект удастся за полтора-два года.

Другая медицина

Ещё один проект, реализацию которого теперь жители Печорского района будут ждать с нетерпением, - это открытие современного диагностического центра. Под него уже определён земельный участок на территории Паломнического центра на улице Юрьевской. Митрополит Тихон заметил, что на строительство центра у монастыря денег не было, но нашлись люди, которые готовы вложить серьёзные средства в этом проект.



В диагностическом центре не предполагается палат для размещения пациентов, там можно будет только пойти обследование. Необходимое оборудование, - в том числе томографы, аппараты УЗИ, - уже закупается. Приём в клинике будет платным, но печеряне смогут проходить все необходимые обследования безвозмездно. «Я думаю, что это будет большое подспорье для нашей больницы, которая сможет больше сосредоточиться на самом лечении», - пояснил владыка. Персонал в диагностический центр планируется набирать по конкурсу. В этой связи митрополит Тихон обратился к губернатору Михаилу Ведерникову и главе Печорского района Сергею Тарасику с просьбой оказать содействие в строительстве домов для врачей. По планам, проект возведения диагностического центра, стоимость которого превышает миллиард рублей, должен быть реализован в течение года. Участники встречи поинтересовались судьбой районной больницы в свете появления нового медицинского учреждения. Губернатор успокоил их, пояснив, что центр не будет заменять больницу, более того, в ближайшее время её ждёт капитальный ремонт. Председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко отметила, что регион получил средства на капитальный ремонт медицинских учреждений в четырёх приграничных районах, в том числе, в Печорском. В настоящее время готовится проектно-сметная документация. «Это будет полный рестайлинг всего больничного комплекса», - подчеркнула Марина Гаращенко и добавила, что больница как работала, так и будет работать, а диагностический центр станет «хорошим дополнением».

Банный день

Совсем недавно появилась информация о том, что Псково-Печерский монастырь выкупил старое здание городской бани в Печорах. Как оказалось, горожане начали просить обитель вновь открыть в нём баню. Митрополит Тихон заметил, что создание подобных объектов не является функцией монастыря, к тому же в городе имеется коммерческая баня. «Вот социальное учреждение, то, что помогает людям остро нуждающимся - это наша задача», - пояснил он.



В здании разместится социальный центр для пожилых людей. Там будет стационар для паллиативной помощи, комнаты для постоянного проживания и места для тех, кто пришёл только на время. При центре откроют прачечную, химчистку, бесплатную столовую, клуб для пожилых людей. Михаил Ведерников поблагодарил митрополита Тихона за ту работу, которую он проводит, а жителям Печор представил один из вариантов решения проблемы городской бани. Губернатор рассказал, что в ходе приёма граждан к нему обратилась жительница Пыталовского района, которая пожаловалась на отсутствие городской бани. Для решения этой проблемы прорабатывается идея возведения модульной бани. Планируется, что этот проект будет типовым и подойдёт для всех пяти районов области, где нет городских бань. Глава региона отметил, что Пыталово станет пилотным городом для реализации проекта модульной бани и, если он получит положительную оценку жителей, то этот опыт распространят и на другие муниципалитеты, в том числе на Печоры. «Если всё будет в порядке и люди будут довольны, то постараемся в течение двух лет вопрос закрыть», - сказал Михаил Ведерников.

Успеть спасти

Работа в Печорах идёт не только в части преображения самого города и строительства новых объектов, но и в части по реставрации главной святыни - Свято-Успенского монастыря. В последний раз масштабные ремонты здесь проводил архимандрит Алипий в 1960-х годах. Исследования подтвердили аварийную ситуацию в монастырских Пещерах. «Печеряне знают, что там температура постоянно была +5 градусов, когда я стал игуменом она была уже +15 градусов, проникли воды сверху и ситуация была критическая», - рассказал митрополит Тихон. В итоге были проведены работы по укреплению склонов и самих пещер, температуру удалось снизить, сейчас она держится на уровне +7-8 градусов.



В ремонте нуждается и Михайловский собор: необходимо сделать гидроизоляцию, отремонтировать крышу, заново оштукатурить здание. Владыка охарактеризовал ситуацию в храме как предаварийную. А вот Успенский собор, как показало обследование, в большом ремонте не нуждается. Спасать нужно Сретенский и Лазаревский храмы, в последнем работы начнутся уже в этом году. Приводят в порядок и Никольскую башню. Сейчас закончено проектирование и летом начнётся ремонт Никольского храма. В сложном состоянии также находится монастырская звонница. В настоящее время идёт проектирование будущих реставрационных работ на этом объекте. За стенами обители продолжается ремонт Варваринской церкви и планируется реставрация храма Сорока мучеников Севастийских.



«Все это оплачивает государство, потому что Псково-Печерский монастырь является памятником федерального значения. Надо сказать, что АНО [«Возрождения объектов культурного наследия Пскова и Псковской области], на которое мы получили средства, очень рачительно относится к тем деньгам, которые выделены государством. Один только пример: мы провели проектирование, предварительное обследование многих объектов Псковской области, в том числе и Троицкого собора и многих наших храмов, и сэкономили вдвое средства, выделенные государством, без потери качества. Эти деньги вернули в АНО и на эти средства продолжается проектирование ремонта аварийных храмов и сами ремонты наших объектов. Из 350 миллионов сэкономлены 160 миллионов. И это даёт нам возможность и право простить у Министерства культуры дополнительные средства, на что они с охотой на это идут», - сказал митрополит Тихон. В то же время от планов по строительству в монастыре нового подземного храма пока отказались. Владыка отметил, что его отложат до лучших времён.

Хозяин для домика

Ещё одно важное заявление, которое прозвучало на состоявшейся встрече, касалось судьбы «Домика стрельца» на улице Эдуарда Верховича. Он был построен в XVII веке и был типичным жильём для стрельцов - служивых людей, которые направлялись в Печоры для охраны обители. Сейчас этот памятник находится в очень плачевном состоянии.