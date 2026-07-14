13 минут – и точка

Расставаясь с коллегами на июньской сессии, которая должна была стать последней в истории седьмого созыва Псковского заксобрания, спикер регионального парламента Алексей Котов оговорился, что депутатам, возможно, придется провести внеочередное заседание. И – как в воду глядел. 14 июля псковские законотворцы вновь встретились в Большом зале Дома Советов. Впрочем, в повестке дня 57-й сессии значилось всего три вопроса (четвертый, о внесении изменений в закон «Об административных правонарушениях на территории Псковской области», губернатор Михаил Ведерников в последний момент отозвал), так что она уложилась в рекордные 13 минут. Подробности – в экспресс-репортаже «Псковской правды».
Из 24 парламентариев в работе сессии участвовали 18. Причем двое из них, живущие на юге Псковской области Олег Савельев и Елена Даньшова, сделали это в онлайн-режиме: такую возможность ранее анонсировал Александр Котов.
Без каких-либо споров и обсуждений депутаты увеличили размер ежегодной выплаты на приобретение школьной и спортивной формы для детей из многодетных семей с невысоким доходом – с 3 260 до 5 000 рублей на одного ребенка. С такой инициативой в заксобрание обратился губернатор Михаил Ведерников. Как отмечалось при обсуждении законопроекта, анализ цен показал, что действовавший ранее размер выплаты уже не позволяет в полной мере компенсировать расходы родителей при подготовке детей к новому учебному году.
Право на увеличенную выплату сохранят семьи, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума в Псковской области. По предварительным расчетам, новая мера поддержки затронет более 6 тысяч детей из почти 3 тысяч многодетных семей Псковской области. А на ее реализацию дополнительно потребуется 10,7 миллионов рублей из областного бюджета.й
фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов
Следующий вопрос касался перевода двух земельных участков в Пустошкинском муниципальном округе из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности. Это необходимо для реализации инвестиционного проекта лесопромышленного комплекса «Заречье», который предусматривает строительство складов и цеха по производству клееного бруса.
Наконец, региональные парламентарии поддержали введение в Псковской области «экспериментального правового режима в сфере цифровых и технологических инноваций по применению цифрового доверенного контура в целях совершенствования организации перевозок пассажиров и багажа».
Речь идет о том, что в течение трех лет перевозчики смогут добровольно использовать цифровой доверенный контур, который позволит оформлять путевые листы и другие обязательные документы в электронном виде, включая отметки о прохождении водителями предрейсовых медицинских осмотров. По словам представителей регионального министерства транспорта, участие в эксперименте будет бесплатным, не повлияет на стоимость перевозок для пассажиров и станет альтернативой бумажному документообороту, а итоги пилотного проекта позволят оценить эффективность новой системы.
фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов
После того, как все три оставшиеся в повестке дня вопроса были рассмотрены, Александр Котов поблагодарил коллег за то, что они собрались на внеочередную сессию. «Срочность проведения нашей сессии обусловлена тем, что необходимо было сократить сроки реализации инвестиционного проекта, в рамках которого мы только что приняли решение о переводе участков из категории земель сельхозназначения в категорию промышленности. Дай Бог, чтобы инвестиционный проект не останавливался, развивался. Чем больше у нас будет таких проектов, тем лучше будет чувствовать себя экономика Псковской области», – пояснил спикер.
После этого депутаты отправились по своим делам, теперь уже окончательно перевернув страницу в истории регионального парламента. В следующий раз те из них, кто сможет избраться в новый созыв заксобрания, встретятся уже в сентябре.