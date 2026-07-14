13 минут – и точка

Расставаясь с коллегами на июньской сессии, которая должна была стать последней в истории седьмого созыва Псковского заксобрания, спикер регионального парламента Алексей Котов оговорился, что депутатам, возможно, придется провести внеочередное заседание. И – как в воду глядел. 14 июля псковские законотворцы вновь встретились в Большом зале Дома Советов. Впрочем, в повестке дня 57-й сессии значилось всего три вопроса (четвертый, о внесении изменений в закон «Об административных правонарушениях на территории Псковской области», губернатор Михаил Ведерников в последний момент отозвал), так что она уложилась в рекордные 13 минут. Подробности – в экспресс-репортаже «Псковской правды».

Из 24 парламентариев в работе сессии участвовали 18. Причем двое из них, живущие на юге Псковской области Олег Савельев и Елена Даньшова, сделали это в онлайн-режиме: такую возможность ранее анонсировал Александр Котов.

Без каких-либо споров и обсуждений депутаты увеличили размер ежегодной выплаты на приобретение школьной и спортивной формы для детей из многодетных семей с невысоким доходом – с 3 260 до 5 000 рублей на одного ребенка. С такой инициативой в заксобрание обратился губернатор Михаил Ведерников. Как отмечалось при обсуждении законопроекта, анализ цен показал, что действовавший ранее размер выплаты уже не позволяет в полной мере компенсировать расходы родителей при подготовке детей к новому учебному году.

Право на увеличенную выплату сохранят семьи, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума в Псковской области. По предварительным расчетам, новая мера поддержки затронет более 6 тысяч детей из почти 3 тысяч многодетных семей Псковской области. А на ее реализацию дополнительно потребуется 10,7 миллионов рублей из областного бюджета.й