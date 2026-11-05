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Общество

В Печорах перед судом предстанет сотрудница больницы за фиктивное трудоустройство родственников

5 ноября 2026 года, 16:50

Прокуратура Псковской области направила в суд дело в отношении работницы филиала «Печорский» Псковской межрайонной больницы, обвиняемой в мошенничестве. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

В Печорах перед судом предстанет сотрудница больницы за фиктивное трудоустройство родственников

Фото: pxhere.com

По данным следствия, женщина придумала схему, по которой её родственники числились в медучреждении на должностях технического персонала, хотя фактически никакой работы там не выполняли. Чтобы деньги поступали на счета, обвиняемая каждый месяц вносила в табели учёта рабочего времени ложные сведения о том, что близкие трудятся.

Зарплата перечислялась на банковские карты, реквизиты которых предоставила сама женщина, — этими средствами она распоряжалась по своему усмотрению. Ущерб бюджету медицинского учреждения превысил полмиллиона рублей.

В ходе следствия женщина полностью возместила ущерб. Её действия квалифицировали по частям 1 и 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Максимальное наказание по этим статьям — до шести лет лишения свободы или штраф до 500 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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