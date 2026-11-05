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Культура / Событие

На высокой ноте

Голос 14-летней школьницы из Усвят покорил московское жюри

Текст:
Евгения Сапунова
5 ноября 2026 года, 11:12
Фото: Анастасия Шкультина
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Анастасии Шкультиной 14 лет и уже 10 из них она живёт музыкой: для девушки сцена не просто увлечение, а неотъемлемая часть себя. Любовь к нотам, колоссальное упорство и постоянные занятия привели Анастасию в Москву, где она стала лауреатом первой степени на Международном конкурсе «Современный вокалист». О том, какой путь пришлось пройти юной певице и что стоит за большими победами – в материале «Псковской правды».

Путь к большой сцене

Анастасии Шкультиной из Усвят 14 лет. За плечами 10 лет занятий музыкой, победы в международных конкурсах и участие в фестивалях. Но за каждым дипломом и аплодисментами – не просто талант, а колоссальный труд.

«Занимаюсь музыкой три-четыре раза в неделю. Перед выступлениями больше», – признается девушка.

Всё началось в детском саду: в четыре с половиной года маленькая Настя впервые вышла на сцену. Педагог Ирина Николаевна Салтыкова разучила с ней песню «Восхительный гламур», и она покорила зал, появившись в образе модной кошечки. С восьми лет девочка начала заниматься вокалом серьезно и основательно. Помогли ей в этом ее педагоги из Усвятской и Невельской музыкальных школ Марьяна Юрьевна Трофимова и Ирина Владимировна Ильинова. Уже позже со взрослой Настей начал заниматься педагог Школы современного вокала Москвы Светлана Олеговна Литвинцева, потом – Милена Алексеевна Кулагина.

На высокой ноте
О Международном конкурсе «Современный вокалист» школьница узнала от своего педагога Милены Алексеевны Кулагиной
Фото: Анастасия Шкультина

Настя признается: своим педагогам она безмерно благодарна, а музыку считает делом всей своей жизни: «Не сказать, что вокал – это мое хобби. Это моя жизнь, я просто это очень люблю».

Даже в плотном графике вокалистки Настя находит время на учебу – она отличница. И на занятия танцами – репетиции у девушки два раза в неделю.

О Международном конкурсе «Современный вокалист» школьница узнала от Милены Алексеевны. «Мне было очень страшно, ведь это Москва, но я привыкла ставить цели и идти к ним», – говорит Настя.

На высокой ноте
В Москве Анастасия стала лауреатом первой степени
Фото: Анастасия Шкультина

Она уже принимала в нем участие. Но тогда ей удалось стать только лауреатом второй степени. «Я решила, что могу больше, – говорит девушка. – Нужно только постараться».

На седьмом небе от счастья

Анастасия выступила в категории 13–15 лет среди любителей и оказалась в гуще серьёзной борьбы: её соперниками стали около 160 вокалистов из России, Белоруссии и Франции. Она исполнила песню «Расскажите, птицы» в черно-белом костюме, напоминающем образ ласточки.

«Композиция мне очень нравится», – говорит Настя.

Девушка очень боялась, справится ли она и насколько строги будут судьи. Однако переживания оказались напрасными – члены жюри из России и Белоруссии единогласно оценили выступление в 9,5 балла. Анастасия стала лауреатом первой степени.

На высокой ноте
Члены жюри выделили не только сильные вокальные данные школьницы, но и её артистизм
Фото: Анастасия Шкультина

«Я была на седьмом небе от счастья», – призналась победительница.

Члены жюри выделили не только сильные вокальные данные школьницы, но и её артистизм: Настя уверенно держалась на сцене и продемонстрировала тонкое чувство стиля. «За круглым столом похвалили мой голос, посоветовали все-таки петь народные песни, это я слышу постоянно, но я больше люблю эстраду, – говорит она.

После победы Анастасия загорелась новой идей – получить Гран-при. «Я просто живу сценой», – улыбается она.

Ни минуты покоя

Многие песни для Насти пишет российский поэт, писатель Сергей Бурыкин. Среди них композиции «Усвяты» и «Братья сквозь века» о дружбе России и Беларуси. «Я очень ему благодарна. После каждого выступления я спешу отправить ему видео, чтобы он порадовался вместе со мной», – поделилась девушка.

2026 год стал для Анастасии по-настоящему насыщенным и ярким. Всё началось с регионального конкурса «Российская Школьная Весна» в Пскове, где она завоевала звание лауреата первой степени. Следом был конкурс фестиваль «Счастливая звезда», тоже в Пскове: здесь Настя вновь стала лауреатом первой степени и получила особое приглашение в Санкт Петербург, на вручение ежегодной премии в области культуры и творчества в БКЗ «Октябрьский».

На высокой ноте
2026 год стал для Анастасии по-настоящему насыщенным и ярким: девушка приняла участие в различных конкурсах
Фото: Анастасия Шкультина

В 2025 году Анастасия была номинирована на премию «Народное признание» и сумела дойти до последнего тура – это стало серьёзным признанием её таланта и упорного труда.

Важной вехой стал май и международный конкурс «Современный Вокалист» в Москве. Выступление на такой большой сцене подарило не только новые эмоции, но и интересные знакомства – именно там Настя познакомилась с французским певцом Пьером Эделем.

Еще девушка выступает в составе хореографического коллектива «Журавушка», вместе с которым принимает участие в районных конкурсах и в мероприятиях в Беларуси. 

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