На высокой ноте

Анастасии Шкультиной 14 лет и уже 10 из них она живёт музыкой: для девушки сцена не просто увлечение, а неотъемлемая часть себя. Любовь к нотам, колоссальное упорство и постоянные занятия привели Анастасию в Москву, где она стала лауреатом первой степени на Международном конкурсе «Современный вокалист». О том, какой путь пришлось пройти юной певице и что стоит за большими победами – в материале «Псковской правды».

Путь к большой сцене

Анастасии Шкультиной из Усвят 14 лет. За плечами 10 лет занятий музыкой, победы в международных конкурсах и участие в фестивалях. Но за каждым дипломом и аплодисментами – не просто талант, а колоссальный труд. «Занимаюсь музыкой три-четыре раза в неделю. Перед выступлениями больше», – признается девушка. Всё началось в детском саду: в четыре с половиной года маленькая Настя впервые вышла на сцену. Педагог Ирина Николаевна Салтыкова разучила с ней песню «Восхительный гламур», и она покорила зал, появившись в образе модной кошечки. С восьми лет девочка начала заниматься вокалом серьезно и основательно. Помогли ей в этом ее педагоги из Усвятской и Невельской музыкальных школ Марьяна Юрьевна Трофимова и Ирина Владимировна Ильинова. Уже позже со взрослой Настей начал заниматься педагог Школы современного вокала Москвы Светлана Олеговна Литвинцева, потом – Милена Алексеевна Кулагина.

Настя признается: своим педагогам она безмерно благодарна, а музыку считает делом всей своей жизни: «Не сказать, что вокал – это мое хобби. Это моя жизнь, я просто это очень люблю». Даже в плотном графике вокалистки Настя находит время на учебу – она отличница. И на занятия танцами – репетиции у девушки два раза в неделю. О Международном конкурсе «Современный вокалист» школьница узнала от Милены Алексеевны. «Мне было очень страшно, ведь это Москва, но я привыкла ставить цели и идти к ним», – говорит Настя.

Она уже принимала в нем участие. Но тогда ей удалось стать только лауреатом второй степени. «Я решила, что могу больше, – говорит девушка. – Нужно только постараться».

На седьмом небе от счастья

Анастасия выступила в категории 13–15 лет среди любителей и оказалась в гуще серьёзной борьбы: её соперниками стали около 160 вокалистов из России, Белоруссии и Франции. Она исполнила песню «Расскажите, птицы» в черно-белом костюме, напоминающем образ ласточки. «Композиция мне очень нравится», – говорит Настя. Девушка очень боялась, справится ли она и насколько строги будут судьи. Однако переживания оказались напрасными – члены жюри из России и Белоруссии единогласно оценили выступление в 9,5 балла. Анастасия стала лауреатом первой степени.

«Я была на седьмом небе от счастья», – призналась победительница. Члены жюри выделили не только сильные вокальные данные школьницы, но и её артистизм: Настя уверенно держалась на сцене и продемонстрировала тонкое чувство стиля. «За круглым столом похвалили мой голос, посоветовали все-таки петь народные песни, это я слышу постоянно, но я больше люблю эстраду, – говорит она. После победы Анастасия загорелась новой идей – получить Гран-при. «Я просто живу сценой», – улыбается она.

Ни минуты покоя

Многие песни для Насти пишет российский поэт, писатель Сергей Бурыкин. Среди них композиции «Усвяты» и «Братья сквозь века» о дружбе России и Беларуси. «Я очень ему благодарна. После каждого выступления я спешу отправить ему видео, чтобы он порадовался вместе со мной», – поделилась девушка. 2026 год стал для Анастасии по-настоящему насыщенным и ярким. Всё началось с регионального конкурса «Российская Школьная Весна» в Пскове, где она завоевала звание лауреата первой степени. Следом был конкурс фестиваль «Счастливая звезда», тоже в Пскове: здесь Настя вновь стала лауреатом первой степени и получила особое приглашение в Санкт Петербург, на вручение ежегодной премии в области культуры и творчества в БКЗ «Октябрьский».