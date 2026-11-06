Псковича обвиняют в убийстве женщины

Жителю Пскова предъявили обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Суд по ходатайству следствия отправил обвиняемого под стражу, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Псковской области.

По версии следствия, трагедия произошла в ночь на 2 ноября 2026 года. Мужчина гостил у местной жительницы, с которой познакомился накануне. Во время распития спиртного между ним и хозяйкой квартиры вспыхнул конфликт. Гость нанёс женщине множественные удары руками и ногами по голове и телу. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили необходимые судебные экспертизы и провели обыск по месту жительства фигуранта. Расследование продолжается.