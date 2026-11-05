Учительница из Пскова представит регион в финале проекта «Флагманы образования»

Елена Серб, педагог центра специального образования №1 Пскова, представит Псковскую область в финале Всероссийского проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия — страна возможностей». Она участвует в направлении «СпортТрек». В финал приглашены сильнейшие участники индивидуальных треков «Учить и учиться» и «СпортТрек».

В профессию Елена Серб пришла в 2014 году. Сегодня она преподаёт математику и информатику, ведёт шахматы как педагог дополнительного образования и тренирует сборную команду центра по этому виду спорта. Шахматная программа в школе работает с 2014 года: все ученики начиная со второго класса получают свою «шахматную прививку». Для слабовидящих и слепых детей это особенно ценно — шахматы становятся доступным видом спорта, помогают раскрыть потенциал и укрепить силу духа.

Елена Серб следует принципу «чтобы учить других — надо постоянно учиться самому». У неё высшее образование, два диплома о переподготовке, курсы повышения квалификации, в том числе спортивной направленности, и высшая квалификационная категория. Она активно участвует в конкурсах педагогического мастерства, признана лучшим педагогическим работником Псковской области 2024 года и имеет третью судейскую категорию по шахматам.

В течение сезона участники треков прошли несколько этапов отбора. Каждый давал возможность проявить себя, показать профессиональный потенциал и готовность применять знания на практике. Путёвку в финал получили те, кто наиболее полно раскрыл способности и добился высоких результатов.

В первый день финала состоится торжественная церемония награждения победителей индивидуальных треков конкурса «Флагманы образования». В течение двух дней конкурсантов ждёт насыщенная культурная и просветительская программа.

Участники трека «Учить и учиться» отправятся в «Хорошколу», встретятся с признанными мастерами педагогики — обладателями званий «Учитель года» и «Народный учитель России». В программе — тренинг по публичным выступлениям с телеведущим и тренером Константином Буше и серия кратких интервью, где конкурсанты представят свои идеи в экспресс-формате и обсудят их с экспертами.

Участники «СпортТрека» познакомятся со спортивной инфраструктурой столицы, посетят объекты, связанные с подготовкой спортсменов и развитием спорта, встретятся с олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Александром Легковым и посетят тренинг по публичным выступлениям.

Проект «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи.