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Общество

В Бежаницах очищают пожарные водоёмы

5 ноября 2026 года, 17:31

В Бежаницах идёт очистка пожарных водоёмов. Об этом глава Бежаницкого округа Елена Иванова сообщила на своей странице в мессенджере МАХ.

В Бежаницах очищают пожарные водоёмы

Фото со страницы Елены Ивановой

Она подчеркнула, от состояния этих объектов зависит, как быстро пожарная техника пополнит запасы воды, а значит, и насколько оперативно придёт помощь.

Работы охватили Цветочный переулок, а также улицы Советскую, Красных Зорь, Первомайскую и Солнечную.

Елена Иванова обратилась к местным жителям с просьбой не мешать проезду спецтехники – не оставлять машины у водоёмов и на подъездах к ним, не складировать рядом бытовой, строительный и растительный мусор, не повреждать ограждения и указатели.

Глава округа напомнила, что за нарушение требований пожарной безопасности и загрязнение источников водоснабжения законом предусмотрена ответственность. «Давайте позаботимся о нашей безопасности!» — резюмировала она.

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