Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Кому положена субсидия на догазификацию и как ее получить, рассказали псковичам

6 ноября 2026 года, 11:23

Жителям Псковской области компенсируют до 100 000 рублей на покупку и установку газоиспользующего оборудования и работы внутри границ земельного участка. Порядок предоставления такой субсидии из областного бюджета закреплён постановлением Правительства Псковской области от 08.02.2024 №30.

Кому положена субсидия на догазификацию и как ее получить, рассказали псковичам

Фото: Андрей Степанов

Кто может получить выплату

Претендовать на субсидию могут девять категорий граждан:

  • Ветераны Великой Отечественной войны. К ним относятся участники ВОВ; лица, работавшие на объектах противовоздушной и местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в тыловых границах действующих фронтов, в операционных зонах флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале ВОВ в портах других государств; награждённые знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осаждённого Севастополя», «Житель осаждённого Сталинграда»; проработавшие в тылу с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев (кроме периода работы на временно оккупированных территориях СССР); награждённые орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период ВОВ.
  • Ветераны боевых действий.
  • Инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий (инвалиды войны).
  • Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ, ветеранов боевых действий.
  • Участники специальной военной операции и члены их семей.
  • Инвалиды первой группы.
  • Лица, осуществляющие уход за детьми-инвалидами.
  • Многодетные семьи.
  • Малоимущие граждане, в том числе малоимущие семьи с детьми (доход ниже прожиточного минимума — 18 750 рублей).

Какое оборудование можно компенсировать

Субсидия покрывает затраты на газоиспользующее оборудование, произведённое в России в соответствии с критериями и порядком подтверждения, установленными постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 г. №719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации». В том числе:

  • котёл (газовый двухконтурный или одноконтурный напольный, газовый двухконтурный или одноконтурный настенный);
  • газовый водонагреватель;
  • газовая плита, газовая варочная панель;
  • счётчики газа (прибор учёта газа);
  • колонка (или бойлер косвенного нагрева);
  • система контроля загазованности;
  • иное допустимое к установке в домовладениях оборудование, работающее на природном газе и необходимое для отопления (теплоснабжения) домовладений и для пищеприготовления.

Как получить выплату

Для получения субсидии нужно обратиться в органы социальной защиты населения Псковской области по месту проживания или по месту нахождения домовладения, имея на руках договор с газораспределительной организацией о подключении к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Белорус, пытавшийся дать взятку псковскому таможеннику, отправлен под домашний арест
Более 30 мероприятий пройдет на неделе инклюзии в Псковской области
960 тысяч рублей алиментов задолжал пскович сыну и получил шесть суток ареста
Псковича обвиняют в убийстве женщины
Народный фронт обработал рекордные 3,2 млн обращений на Прямую линию 2025
Дом и баня горели в Псковской области
84 будущих медика ПсковГУ получили сертификаты допуска к профессии
Михаил Ведерников поддержал расширение псковского фестиваля «Михайловский бастион»
Peugeot Boxer протаранил стоявшую на светофоре Skoda Octavia в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments
На одной струне

Общество
3 ноября 15:56

На одной струне

Ветеран СВО организовал творческое пространство для молодежи в псковской глубинке
Когда кашель – сигнал

Общество / Здоровье
4 ноября 08:34

Когда кашель – сигнал

Что важно знать о раке лёгкого и его профилактике
Память – дело семейное

Общество
2 ноября 10:29

Память – дело семейное

Псковички создают каталог воинских мемориалов