Кому положена субсидия на догазификацию и как ее получить, рассказали псковичам

Жителям Псковской области компенсируют до 100 000 рублей на покупку и установку газоиспользующего оборудования и работы внутри границ земельного участка. Порядок предоставления такой субсидии из областного бюджета закреплён постановлением Правительства Псковской области от 08.02.2024 №30.

Кто может получить выплату

Претендовать на субсидию могут девять категорий граждан:

Ветераны Великой Отечественной войны. К ним относятся участники ВОВ; лица, работавшие на объектах противовоздушной и местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в тыловых границах действующих фронтов, в операционных зонах флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале ВОВ в портах других государств; награждённые знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осаждённого Севастополя», «Житель осаждённого Сталинграда»; проработавшие в тылу с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев (кроме периода работы на временно оккупированных территориях СССР); награждённые орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период ВОВ.

Ветераны боевых действий.

Инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий (инвалиды войны).

Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ, ветеранов боевых действий.

Участники специальной военной операции и члены их семей.

Инвалиды первой группы.

Лица, осуществляющие уход за детьми-инвалидами.

Многодетные семьи.

Малоимущие граждане, в том числе малоимущие семьи с детьми (доход ниже прожиточного минимума — 18 750 рублей).

Какое оборудование можно компенсировать

Субсидия покрывает затраты на газоиспользующее оборудование, произведённое в России в соответствии с критериями и порядком подтверждения, установленными постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 г. №719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации». В том числе:

котёл (газовый двухконтурный или одноконтурный напольный, газовый двухконтурный или одноконтурный настенный);

газовый водонагреватель;

газовая плита, газовая варочная панель;

счётчики газа (прибор учёта газа);

колонка (или бойлер косвенного нагрева);

система контроля загазованности;

иное допустимое к установке в домовладениях оборудование, работающее на природном газе и необходимое для отопления (теплоснабжения) домовладений и для пищеприготовления.

Как получить выплату

Для получения субсидии нужно обратиться в органы социальной защиты населения Псковской области по месту проживания или по месту нахождения домовладения, имея на руках договор с газораспределительной организацией о подключении к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования.