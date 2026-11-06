В Пскове появилась мемориальная доска писателю-фронтовику Евгению Нечаеву

Мемориальная доска в честь Почётного гражданина Пскова, участника Великой Отечественной войны и писателя Евгения Нечаева появилась на фасаде дома №15 по Октябрьскому проспекту. Об этом сообщили в пресс-службе Псковской городской Думы.

На торжественной церемонии депутат гордумы Юрий Бурлин отметил вклад Нечаева в сохранение истории. По его словам, книги писателя — живое свидетельство о прошлом Пскова и людях, которые его создавали. «Его произведения наполнены любовью к родной земле, уважением к её истории и верой в будущее», — подчеркнул он.

Евгений Нечаев прошёл войну, а позже посвятил себя литературе. Среди его произведений — «Под горой Метелихой», «Батарейцы», «На земле опалённой», «Люди нашего города», «Рядовой третьей сотни», «Огнём и колёсами». В них автор увековечил память о боевых товарищах и тех, кто восстанавливал Псков после войны.

Звание «Почётный гражданин города Пскова» писателю присвоили в 1996 году. Решение об установке мемориальной доски депутаты приняли на сессии 25 сентября.