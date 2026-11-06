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Общество

В Невеле появился «Музыкальный дворик» в честь пианистки Марии Юдиной

6 ноября 2026 года, 14:46

В Невеле завершается благоустройство территории у Детской школы искусств. Она преобразилась по проекту «Музыкальный дворик М. В. Юдиной». Об этом на своей странице во «ВКонтакте» рассказал глава Невельского района Олег Майоров.

В Невеле появился «Музыкальный дворик» в честь пианистки Марии Юдиной

Фото со страницы Олега Майорова

В прошлом году этот проект стал призёром Всероссийского конкурса «Город в деталях: живое наследие» в номинации «Имена и места». На его реализацию из регионального бюджета выделили порядка 3,6 млн рублей, отметил Олег Майоров.

По словам главы округа, главная задача – не просто создать уютное пространство, но и сохранить память о прославленной землячке, пианистке с мировым именем Марии Юдиной. Теперь у жителей есть современное и вдохновляющее место, где сама обстановка напоминает: настоящая музыка рождается в сердце.

В Невеле появился «Музыкальный дворик» в честь пианистки Марии Юдиной

Фото со страницы Олега Майорова

Специалисты обновили пешеходную зону перед входом в школу, установили малые архитектурные формы на музыкальную тему и главный арт-объект – топиарный «Рояль». На территории высадили туи, а весной в арках, рояле и вазонах появятся цветочные клумбы. В вечернее время фасад школы искусств подсвечивается.

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