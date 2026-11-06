В Невеле появился «Музыкальный дворик» в честь пианистки Марии Юдиной

В Невеле завершается благоустройство территории у Детской школы искусств. Она преобразилась по проекту «Музыкальный дворик М. В. Юдиной». Об этом на своей странице во «ВКонтакте» рассказал глава Невельского района Олег Майоров.

В прошлом году этот проект стал призёром Всероссийского конкурса «Город в деталях: живое наследие» в номинации «Имена и места». На его реализацию из регионального бюджета выделили порядка 3,6 млн рублей, отметил Олег Майоров.

По словам главы округа, главная задача – не просто создать уютное пространство, но и сохранить память о прославленной землячке, пианистке с мировым именем Марии Юдиной. Теперь у жителей есть современное и вдохновляющее место, где сама обстановка напоминает: настоящая музыка рождается в сердце.