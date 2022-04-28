Мавзолеи и монополии

На 10-й сессии Псковского областного Собрания 7-го созыва, которая состоялась 28 апреля, депутаты заслушали доклад о работе антимонопольной службы и закрепили возможность электронного голосования на выборах в регионе. Подробности — в репортаже «Псковской правды».

Каждому своё

Сессия началась с традиционных «пятиминуток гнева»: представители фракций, по традиции, поднимали вопросы, так или иначе волнующие их избирателей. Справедливоросс Олег Брячак призвал руководство Псковского района навести чистоту на Талабских островах. Лидер псковских «Новых людей» Андрей Маковский озаботился состоянием экономики. Единоросс, глава аграрного комитета Собрания Андрей Козлов успокоил: несмотря на трудности, есть уверенность, что псковские предприятия обеспечат продовольственную безопасность региона. Яблочник Артур Гайдук попросил коллег-одномандатников переговорить с руководством райпотребсоюзом на счет минимизации наценки в автолавках. На этом фоне выделились псковские коммунисты. Представитель КПРФ Дмитрий Михайлов посвятил свое выступление… проблеме драпировки мавзолея Ленина на Красной площади в день парада 9 мая. Этот святотатственный акт, по его мнению, стоит «в одном ряду с массовым демонтажом памятников советским воинам в Европе и попытками оправдания предателей». Коммунист вспомнил даже Украину, где, по его словам, «майдан символически был начат сносом монумента Ленина». В общем, сразу стало понятно, как КПРФ представляет себе нужды и чаяния простых псковичей в преддверии целого ряда важных муниципальных выборов.

Время нестандартных решений

Еще во время «пятиминутки» единоросс Андрей Козлов перебросил мостик к теме «парламентского часа», заявив, что если торговые сети будут получать прибыль не за счет наценки, а за счет объемов продаж, а УФАС будет контролировать этот процесс, то удастся сдержать цены на продукты. Собственно, именно работу регионального управления Федеральной антимонопольной службы, не так давно подвергнутую уничижительной критике губернатором, предстояло обсудить депутатам. Руководитель УФАС по Псковской области Ольга Милонаец для начала прочитала парламентариям лекцию о том, чем собственно занимается ее ведомство и какими документами при этом руководствуется. Получалось, что полномочий у антимонопольщиков не так-то много: особенно в свете антикризисного запрета на все плановые и внеплановые проверки. Но при этом, заверила г-жа Милонаец, работы у одиннадцати сотрудников УФАС очень много.

Депутаты активно задавали главе антимонопольного ведомства волнующие их вопросы. Ольга Милонаец не терялась и отвечала. Причем в процессе вскрывались интересные подробности. Например, что крупный псковский гипермаркет стройматериалов единственный в регионе не спешит снижать цены после падения курса валют, и это в перспективе может грозить серьезными штрафами всей торговой сети, в которую он входит. И что УФАС сейчас изучает ситуацию с региональной потребкооперацией, на цены которой тоже многие жалуются. Пожалуй, радикальнее всех был Андрей Маковский, который заявил, что «деятельность УФАС практически не видна», в то время как «цены растут», и что благодаря информационному вакууму вокруг работы ведомства доклад его руководителя приходится «принимать на веру». Представителя «Новых людей» поддержал штатный правдоруб фракции «Единая Россия» Алексей Севастьянов: «Есть впечатление, что УФАС не имеет никаких инструментов экстренного реагирования на ситуацию. Люди тратят деньги сегодня, а на разбирательства уходят месяцы». На защиту антимонопольщиков встал коммунист Петр Алексеенко, который напомнил, что президент и прокуратуре давал поручение контролировать ситуацию с ценами, но ее работы в этом направлении «что-то не видно, хотя у них и возможностей больше, и штатов». И выступил с инициативой «не только принять доклад к сведению но и обратиться к правительству с предложением о скорейшем принятии законе о государственном регулировании цен», вызвав гневную отповедь единоросса Юрия Сорокина.

Александр Котов согласился, что УФАС проделывает большую работу, но отметил ее недостаточную оперативность: «Антимонопольная служба работает, но граждане хотят увидеть результаты этот работы, которые влияют на сдерживание цен на рынке. И здесь очень важны сроки реагирования». Резюмируя дискуссию, спикер Собраниясогласился, что УФАС проделывает большую работу, но отметил ее недостаточную оперативность: «Антимонопольная служба работает, но граждане хотят увидеть результаты этот работы, которые влияют на сдерживание цен на рынке. И здесь очень важны сроки реагирования». Подчеркнув, что «сейчас время нестандартных решений», председатель регионального парламента призвал антимонопольщиков «действовать быстро, оперативно, даже молниеносно». А кроме того - «находить точки соприкосновения» с федеральными и региональными органами власти. «Если мы будем работать сообща, то быстрее добьемся того результата, которого хотим достигнуть», - подвел он итог дискуссии.

За все хорошее

Затем депутаты приступили к рассмотрению внесенных в повестку законопроектов. Они внесли поправки в Устав Псковской области, согласно которым, в частности, с 1 июня администрация региона будет переименована в правительство. Представители оппозиции поинтересовались, значит ли это, что наряду с губернатором появится еще и председатель правительства. Но их успокоили: руководить «кабинетом министров» будет сам глава региона. Кроме того, парламентарии внесли первые в этом году поправки в бюджет-2022: за счет поступления дополнительных 2,6 миллиардов рублей из федеральной казны его доходная часть выросла до 50,5 миллиардов, расходная достигла уровня в 54,8 миллиарда. В порядке «антикризисной меры» законотворцы снизили для автотранспортных предприятий коэффициент для определения размера арендной платы за принадлежащих области участков: он уменьшен с 3% и 2% до 0,3%. Поддержали парламентарии и проект федерального закона, распространяющий право бесплатного проезда в пригородных поездах на детей в возрасте от 5 до 7 лет. Депутаты также приняли решение о распространении мер соцподдержки на проживающих в области инвалидов военной травмы, полученной в ходе специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР. Вопрос вызвал небольшую дискуссию: справедливоросс Олег Брячак посетовал не небольшой размер выплат, но представители фракции «Единая Россия» резонно ему ответили, что это связано со скромными возможностями региона, а между тем важен сам факт поддержки, сумму которой в будущем можно будет индексировать.

Электронное будущее

Игоря Сопова. Но настоящая дискуссия разгорелась в процессе обсуждения поправок в Избирательный кодекс Псковской области, доклад о которых депутаты от оппозиции во что бы то ни стало потребовали от главы облизбиркома Несмотря на то, что поправки касаются целого ряда вопросов, парламентариев больше всего заинтересовал пункт, дающий возможность псковичам участвовать в региональных и муниципальных выборах с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). «Когда вы планируете начать его применять? Кто будет администрировать эту совершенно безумную систему? И каким образом люди могут быть уверены в том, что голоса посчитаны справедливо? Как можно будет проконтролировать отсутствие нарушений?» - обрушился Олег Брячак на председателя региональной Избирательной комиссии.