Мавзолеи и монополии

На 10-й сессии Псковского областного Собрания 7-го созыва, которая состоялась 28 апреля, депутаты заслушали доклад о работе антимонопольной службы и закрепили возможность электронного голосования на выборах в регионе. Подробности — в репортаже «Псковской правды».
Сессия началась с традиционных «пятиминуток гнева»: представители фракций, по традиции, поднимали вопросы, так или иначе волнующие их избирателей.
Справедливоросс Олег Брячак призвал руководство Псковского района навести чистоту на Талабских островах. Лидер псковских «Новых людей» Андрей Маковский озаботился состоянием экономики. Единоросс, глава аграрного комитета Собрания Андрей Козлов успокоил: несмотря на трудности, есть уверенность, что псковские предприятия обеспечат продовольственную безопасность региона. Яблочник Артур Гайдук попросил коллег-одномандатников переговорить с руководством райпотребсоюзом на счет минимизации наценки в автолавках.
На этом фоне выделились псковские коммунисты. Представитель КПРФ Дмитрий Михайлов посвятил свое выступление… проблеме драпировки мавзолея Ленина на Красной площади в день парада 9 мая. Этот святотатственный акт, по его мнению, стоит «в одном ряду с массовым демонтажом памятников советским воинам в Европе и попытками оправдания предателей». Коммунист вспомнил даже Украину, где, по его словам, «майдан символически был начат сносом монумента Ленина».
В общем, сразу стало понятно, как КПРФ представляет себе нужды и чаяния простых псковичей в преддверии целого ряда важных муниципальных выборов.
Время нестандартных решенийЕще во время «пятиминутки» единоросс Андрей Козлов перебросил мостик к теме «парламентского часа», заявив, что если торговые сети будут получать прибыль не за счет наценки, а за счет объемов продаж, а УФАС будет контролировать этот процесс, то удастся сдержать цены на продукты. Собственно, именно работу регионального управления Федеральной антимонопольной службы, не так давно подвергнутую уничижительной критике губернатором, предстояло обсудить депутатам.
Руководитель УФАС по Псковской области Ольга Милонаец для начала прочитала парламентариям лекцию о том, чем собственно занимается ее ведомство и какими документами при этом руководствуется. Получалось, что полномочий у антимонопольщиков не так-то много: особенно в свете антикризисного запрета на все плановые и внеплановые проверки. Но при этом, заверила г-жа Милонаец, работы у одиннадцати сотрудников УФАС очень много.
Депутаты активно задавали главе антимонопольного ведомства волнующие их вопросы. Ольга Милонаец не терялась и отвечала. Причем в процессе вскрывались интересные подробности. Например, что крупный псковский гипермаркет стройматериалов единственный в регионе не спешит снижать цены после падения курса валют, и это в перспективе может грозить серьезными штрафами всей торговой сети, в которую он входит. И что УФАС сейчас изучает ситуацию с региональной потребкооперацией, на цены которой тоже многие жалуются.
Ольга Милонаец
Фото пресс-службы Псковского областного Собрания
Пожалуй, радикальнее всех был Андрей Маковский, который заявил, что «деятельность УФАС практически не видна», в то время как «цены растут», и что благодаря информационному вакууму вокруг работы ведомства доклад его руководителя приходится «принимать на веру». Представителя «Новых людей» поддержал штатный правдоруб фракции «Единая Россия» Алексей Севастьянов: «Есть впечатление, что УФАС не имеет никаких инструментов экстренного реагирования на ситуацию. Люди тратят деньги сегодня, а на разбирательства уходят месяцы».
На защиту антимонопольщиков встал коммунист Петр Алексеенко, который напомнил, что президент и прокуратуре давал поручение контролировать ситуацию с ценами, но ее работы в этом направлении «что-то не видно, хотя у них и возможностей больше, и штатов». И выступил с инициативой «не только принять доклад к сведению но и обратиться к правительству с предложением о скорейшем принятии законе о государственном регулировании цен», вызвав гневную отповедь единоросса Юрия Сорокина.
Резюмируя дискуссию, спикер Собрания Александр Котов согласился, что УФАС проделывает большую работу, но отметил ее недостаточную оперативность: «Антимонопольная служба работает, но граждане хотят увидеть результаты этот работы, которые влияют на сдерживание цен на рынке. И здесь очень важны сроки реагирования».
Александр Котов
Фото пресс-службы Псковского областного Собрания
Подчеркнув, что «сейчас время нестандартных решений», председатель регионального парламента призвал антимонопольщиков «действовать быстро, оперативно, даже молниеносно». А кроме того - «находить точки соприкосновения» с федеральными и региональными органами власти. «Если мы будем работать сообща, то быстрее добьемся того результата, которого хотим достигнуть», - подвел он итог дискуссии.
Затем депутаты приступили к рассмотрению внесенных в повестку законопроектов. Они внесли поправки в Устав Псковской области, согласно которым, в частности, с 1 июня администрация региона будет переименована в правительство. Представители оппозиции поинтересовались, значит ли это, что наряду с губернатором появится еще и председатель правительства. Но их успокоили: руководить «кабинетом министров» будет сам глава региона.
Кроме того, парламентарии внесли первые в этом году поправки в бюджет-2022: за счет поступления дополнительных 2,6 миллиардов рублей из федеральной казны его доходная часть выросла до 50,5 миллиардов, расходная достигла уровня в 54,8 миллиарда.
В порядке «антикризисной меры» законотворцы снизили для автотранспортных предприятий коэффициент для определения размера арендной платы за принадлежащих области участков: он уменьшен с 3% и 2% до 0,3%. Поддержали парламентарии и проект федерального закона, распространяющий право бесплатного проезда в пригородных поездах на детей в возрасте от 5 до 7 лет.
Депутаты также приняли решение о распространении мер соцподдержки на проживающих в области инвалидов военной травмы, полученной в ходе специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР. Вопрос вызвал небольшую дискуссию: справедливоросс Олег Брячак посетовал не небольшой размер выплат, но представители фракции «Единая Россия» резонно ему ответили, что это связано со скромными возможностями региона, а между тем важен сам факт поддержки, сумму которой в будущем можно будет индексировать.
Но настоящая дискуссия разгорелась в процессе обсуждения поправок в Избирательный кодекс Псковской области, доклад о которых депутаты от оппозиции во что бы то ни стало потребовали от главы облизбиркома Игоря Сопова.
Несмотря на то, что поправки касаются целого ряда вопросов, парламентариев больше всего заинтересовал пункт, дающий возможность псковичам участвовать в региональных и муниципальных выборах с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
«Когда вы планируете начать его применять? Кто будет администрировать эту совершенно безумную систему? И каким образом люди могут быть уверены в том, что голоса посчитаны справедливо? Как можно будет проконтролировать отсутствие нарушений?» - обрушился Олег Брячак на председателя региональной Избирательной комиссии.
Игорь Сопов в ответ разъяснил, что единая платформа для ДЭГ разработана и администрируется Центральной избирательной комиссии РФ. И что электронное голосование не заменяет, а дополняет обычное. Ни одна из партий никакого приоритетного контроля над ним не имеет, а наблюдение за его ходом можно осуществлять в ЦИК РФ, где представлены все парламентские партии, - заверил он. «Как я могу убедиться, что именно за Иванова ушел мой голос?!» - не унимался Олег Брячак. «Ваш голос верифицируется, как в банке. Если что — можете запросить информацию, как ваш бюллетень учтен», - терпеливо пояснял глава облизбиркома.
Олег Брячак
Фото пресс-службы Псковского областного Собрания
К справедливороссу присоединились и другие оппозиционеры. Координатор реготделения ЛДПР Антон Минаков заявил, что видит угрозу мошенничества, поскольку злоумышленник может «купить паспортные данные и симкарты», зарегистрировать аккаунты на Госуслугах, и голосовать с них. Игорь Сопов однако заверил, что это невозможно: мало того, что технически сложно, так еще и аномальное голосование из одной точки будет замечено и остановлено.
Отвечая на вопрос либерал-демократа о том, насколько электронное голосование может быть востребовано в Псковской области Игорь Сопов напомнил, что в эксперименте, проведенного в 2021 году, приняли активное участие 9 тысяч псковичей. В результате наш регион занял первое место в СЗФО и четвертое в России по этому показателю.
Он отметил, что молодежи интереснее голосовать «электронно». А кроме того, ДЭГ позволяет удешевить выборы: в Мурманской области с его помощью, например, удалось охватить удаленные районы и пастбища оленеводов, куда раньше трудно было добраться членам избирательных комиссий. Лучше бы он этого, конечно, не делал.
«Когда нам говорят что увеличилось голосование оленеводов, я в это не могу поверить, потому что не думаю, что у них есть интернет!» - обрадовался Олег Брячак. «При традиционном голосовании я бы посадил наблюдателя на участке, сам приехал и принял участие в подсчете голосов. Так что мы признавали результаты выборов даже тогда, когда проигрывали. Здесь как мы можем быть убеждены? Лично я буду голосовать против», - сообщил справедливоросс.
Его и других противников ДЭГ увещевали, что «обычное» голосование остается, и что новые технологии — это в любом случае «шаг вперед», Но напрасно. Впрочем, депутатское большинство, поддержав поправки, сделало электронное голосование в Псковской области реальностью. И, в свою очередь, «прокатило» законопроект оппозиции, пытавшейся отменить ранее принятое решение об увеличении избирательных фондов.