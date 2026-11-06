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Общество

Дом и баня горели в Псковской области

6 ноября 2026 года, 10:42

Пожарные ликвидировали два пожара за сутки в жилом секторе в Псковской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Дом и баня горели в Псковской области

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области
Дом и баня горели в Псковской области

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

В 09:38 на улице Чайковского в Локне горел жилой дом. Пламя повредило чердачное помещение. Причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

В 18:35 огнеборцы получили сообщение о возгорании бани на улице Космонавтов в деревне Лычево Великолукского района. Сгорели дровяник, дрова и хозяйственная постройка. Возможной причиной назвали аварийный режим работы электрооборудования и сетей из-за короткого замыкания.

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