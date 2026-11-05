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Общество

Локомотив сошёл с рельсов в результате ДТП в Псковской области

5 ноября 2026 года, 14:27

На перегоне Торошино – Разъезд Черняковицы Октябрьской железной дороги (259-й км) 5 ноября в 12:40 произошло ДТП, сообщается в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Локомотив сошёл с рельсов в результате ДТП в Псковской области

Фото: Дарья Хваткова

Водитель ГАЗа выехал на переезд прямо перед пассажирским поездом №817 Санкт-Петербург – Псков. Машинист экстренно затормозил, но расстояния не хватило и произошла авария. 

По предварительным данным, никто из пассажиров и членов локомотивной бригады не пострадал.

Локомотив сошёл с рельсов одной колёсной парой. Пассажиров поезда доставят до Пскова автобусами.

На место происшествия направили два восстановительных поезда.

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