Локомотив сошёл с рельсов в результате ДТП в Псковской области

На перегоне Торошино – Разъезд Черняковицы Октябрьской железной дороги (259-й км) 5 ноября в 12:40 произошло ДТП, сообщается в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Водитель ГАЗа выехал на переезд прямо перед пассажирским поездом №817 Санкт-Петербург – Псков. Машинист экстренно затормозил, но расстояния не хватило и произошла авария.

По предварительным данным, никто из пассажиров и членов локомотивной бригады не пострадал.

Локомотив сошёл с рельсов одной колёсной парой. Пассажиров поезда доставят до Пскова автобусами.

На место происшествия направили два восстановительных поезда.