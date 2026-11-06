84 будущих медика ПсковГУ получили сертификаты допуска к профессии

В ПсковГУ вручили сертификаты допуска к профессии студентам, обучающимся на «лечебном деле» и «медицинской кибернетике». Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе вуза.

С каждым годом обладателей таких документов становится больше. В прошлом наборе допуск получили 75 человек, на этот раз – 84.

«Сегодня вы получите документы, которые дадут возможность применить полученные за три года обучения знания непосредственно в профессии. Это уже не практика, а настоящая работа, которую вы выбрали как дело своей жизни», — обратилась к студентам директор ИМЭБ Нина Бугеро.

Сертификат позволяет официально трудоустроиться. После третьего курса студенты могут занимать должности среднего медицинского персонала.