Peugeot Boxer протаранил стоявшую на светофоре Skoda Octavia в Пскове

ДТП произошло у дома №51 на Рижском проспекте в Пскове. Столкнулись Peugeot Boxer и Skoda Octavia. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ».

Skoda Octavia ожидала сигнала светофора, когда Peugeot Boxer въехал в её заднюю часть. В аварии пострадал 41-летний водитель. Его доставили в больницу.

На месте работали спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции и бригада медицины катастроф. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.