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Происшествия / ДТП

Peugeot Boxer протаранил стоявшую на светофоре Skoda Octavia в Пскове

6 ноября 2026 года, 09:28

ДТП произошло у дома №51 на Рижском проспекте в Пскове. Столкнулись Peugeot Boxer и Skoda Octavia. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ».

Peugeot Boxer протаранил стоявшую на светофоре Skoda Octavia в Пскове

Фото: Телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»

Skoda Octavia ожидала сигнала светофора, когда Peugeot Boxer въехал в её заднюю часть. В аварии пострадал 41-летний водитель. Его доставили в больницу.

На месте работали спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции и бригада медицины катастроф. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

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