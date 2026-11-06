Псковский суд отправил под стражу подрядчика, обвиняемого в хищении 550 млн рублей

Псковский городской суд заключил под стражу жителя Московской области, обвиняемого в мошенничестве. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

По версии следствия, должностное лицо ООО заключило контракты с муниципалитетами и госучреждениями на строительство школ в Пскове, деревне Линово Пыталовского района и Себеже, а также здания для исторического парка в Пскове. Зная, что компания получила авансы из регионального бюджета, и не собираясь исполнять обязательства в срок, обвиняемый обратил в свою пользу неиспользованные средства – более 550 млн рублей.

Мужчине вменяют четыре преступления по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В суде житель Московской области возражал против ареста, просил домашний арест или запрет определённых действий и уверял, что не намерен скрываться и мешать следствию. Однако суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил обвиняемого под стражу до 31 декабря 2026 года.